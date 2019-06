Nach dem starken Regen in der Gemeinde Hatten am Montagabend waren die Feuerwehren insbesondere in den Ortsteilen Kirchhatten und Munderloh gefordert, Keller leer zu pumpen. (Timo Nirwing)

Hatten. Kräftige Gewitter mit zum Teil starken Regenfällen haben am Montagabend in den Ortsteilen Kirchhatten und Munderloh für zahlreiche überspülte Straßen und voll gelaufene Keller gesorgt. Es fielen innerhalb kürzester Zeit mehr als 90 Liter Regen auf den Quadratmeter, berichtete Feuerwehr-Sprecher Timo Nirwing.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr zu mehreren Einsatzstellen in Kirchhatten gerufen. Unter anderem waren bei verschiedenen Einfamilienhäusern, einem Möbelhaus sowie einer Gaststätte die Keller voll gelaufen. Zudem löste der Wassereinbruch auch eine Brandmeldeanlage aus. Da die Großleitstelle in Oldenburg immer mehr Einsatzorte meldete, kamen im weiteren Verlauf die Feuerwehren Dingstede, Sandkrug, Hude, Wüsting und Altmoorhausen hinzu.

Diese waren im Gewerbegebiet Munderloh im Einsatz, wo unter anderem eine Lastwagen-Verladerampe komplett unter Wasser stand. An der Straße Im Vahlenschlatt/Heidhuser Weg war ein Entwässerungsgraben verstopft, sodass der Graben schließlich überlief. „Das Wasser lief durch Haustüren und Kellerschächte in mehrere Wohnhäuser. Erst mit Hilfe mehrerer Pumpen konnten wir den Wasserspiegel senken“, berichtet Nirwing. Im weiteren Verlauf konnte auch die Verstopfung in dem Graben beseitigt werden. Trotzdem dauerte es bis 0.45 Uhr, ehe auch die letzten Einsatzkräfte Feierabend machen konnten. Insgesamt waren sechs Feuerwehren sowie das DRK mit über 160 Einsatzkräften und 24 Fahrzeugen an etwa 30 Stellen im Dauereinsatz.