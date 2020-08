Für 132 Kinder beginnt am Max-Planck-Gymnasium mit dem Übergang in die fünften Klassen ein neuer Lebensabschnitt. Am Donnerstag wurde zur Einschulungsfeier eingeladen, anschließend begannen die Einführungstage. (INGO MÖLLERS)

„Wir vom Maxe lassen es uns doch nicht nehmen, unsere neuen fünften Klassen herzlich willkommen zu heißen“, sagte Sarah Mänz aus der Schulleitung. Was zuerst ein wenig trotzig klingen mochte, zeigte doch auf, auf welch charmante Art und Weise am Donnerstagvormittag am Max-Planck-Gymnasium der Corona-Krise getrotzt wurde. „Eigentlich fahren wir mit unseren Neuen mit dem Bus von der Berliner Straße zum Theater Kleines Haus“, erzählte Mänz. Dort hatte es für die Fünftklässler und ihre Begleitungen regelmäßig eine wohl vorbereitete Einschulungsfeier mit Ansprachen und viel Musik gegeben. Für die beiden Schulstandorte, dem kleinen Maxe für die Fünft- und Sechstklässler und dem Haupthaus für die Fortgeschrittenen, von den Siebtklässlern bis zu den Abiturienten, ist Schulleiterin Katrin Wutschke erst einmal froh, nach den Sommerferien überhaupt einen eingeschränkten Regelbetrieb wieder aufnehmen zu können. Unter gewissen Einschränkungen und mit Hygienemaßnahmen können die Schüler aller Jahrgänge wieder am Unterricht in ihren Schulgebäuden teilnehmen. Der im Kultusministerium entwickelte Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan regelt, dass in den Fluren sowie auf dem Schulhof eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Im Klassenraum dürfen die Kinder und Jugendlichen ihre Masken abnehmen, sie bilden dort sogenannte Kohorten. Auf Abstand halten müssen sich in diesem Format nur Erwachsene, die Pädagogen.

Mit Abstand zur Einschulungsfeier

Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern spielte auch bei der Einschulungsfeier am Donnerstag eine große Rolle. Um überhaupt alle 132 neuen Mitschüler begrüßen zu können, wurde das Zeremoniell in die Hermann-Allmers-Sporthalle verlegt. Pläne, den Schulhof zu nutzen, waren aufgrund der Witterung verworfen worden. Und selbst in der Halle war nur Platz für die Kinder jeweils einer Schulklasse. Mitnehmen zur feierlichen Einschulung durfte jedes Kind maximal zwei Erwachsene. So waren dann der „Frischling“ mit seinen zwei Begleitpersonen in Dreiergruppen weit auseinander sitzend zwischen den Basketballkörben platziert worden. Der kleine Festakt wurde am Donnerstag dreimal durchgeführt und wird am Freitag noch zweimal wiederholt.

„Aufs Singen müssen wir leider verzichten“, entschuldigte Musiklehrer Jürgen Schmelz sich. Am Gymnasium ist man sehr stolz auf sein Musikprofil. Um nicht Viren über Aerosole zu verbreiten, würde man sich auf ein Klatsch- und Stampflied beschränken. Schmelz ließ die neuen Fünftklässler sich von ihren Plätzen erheben und zeigte eine rhythmische Turnübung, die auch noch eine Melodie hervorbrachte, so war die Festlichkeit zur Begrüßung noch gerettet worden.

Schulleiterin Katrin Wutschke ging in einer kurzen Ansprache, coronabedingt war die Zeitspanne pro Einschulungsfeier auf 30 Minuten begrenzt worden, auf das für alle ungewöhnliche, zurückliegende Schulhalbjahr ein. Und nach dieser aufregenden Zeit wechselten die Kinder nun auch noch an eine ganz neue Schule. „Seid ihr aufgeregt?“, fragte Wutschke, um die Zuhörerschaft gleich zu beruhigen, das wäre doch ganz normal, „wir Erwachsene sind es ja auch“. Eine Schülerin meldete sich zu Wort und beschrieb ihre Sorgen über den Wechsel ans Gymnasium: Sie frage sich, wie denn die Klassenräume aussähen und ob sie an der neuen Schule wohl wieder Freunde finden würde.

Der Schülerschaft und den Eltern stellte sich dann die Koordinatorin für die fünften bis siebten Klassen vor: Sibylle Wriedt will sich immer verfügbar zeigen, wenn Kinder oder Erziehungsberechtigte Fragen an die Schule hätten. Sie sei jederzeit ansprechbar und habe ihr Büro gleich neben dem Sekretariat. Wo das liegt, würden sie gleich gezeigt bekommen: Für die neuen Maxe-Schüler beginnen nämlich zuerst die Einführungstage. Ohne Fachunterricht werden die Schüler von ihren jeweils zwei Klassenleitern betreut und haben in dieser Woche Zeit, ihre künftigen Mitschüler und das Schulgebäude kennenzulernen.

Erziehung geht nur gemeinsam

Als die Fünftklässler dann ihre Tornister auf ihre Rücken geschnallt hatten, um sich von den beiden Lehrern Stefanie Theiner und Patrick Mühlmeister in ihren Klassenraum führen zu lassen, nutzte Schulleiterin Katrin Wutschke die Anwesenheit der in der Turnhalle verbliebenen Eltern zu einer direkten Ansprache an sie als die Erziehungsberechtigten: Nur gemeinsam gelinge es, die Kinder durch den nun beginnenden, wichtigen Lebensabschnitt zu geleiten. Den Kindern auch einmal zu sagen „leg das Handy beiseite“, könne nicht alleine Aufgabe der Schule sein. „Uns und Ihnen liegen Ihre Kinder am Herzen“, betonte die Schulleiterin. Sie wünscht sich, die kommenden neun Jahre mit den Eltern miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten, „die Leidtragenden wären sonst die Kinder“.