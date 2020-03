Seit November gehört der Gemeinde das Haus 21 im Stedingsehre-Spieldorf. Hier soll 2021 das Informations- und Dokumentationszentrum eröffnen. (Ingo Möllers)

Die Bemühungen, das Haus 21 im Stedingsehre-Spieldorf zu einem Informations- und Dokumentationszentrum (IDZ) umzubauen, schreiten weiter voran. Nachdem die Inn-tegrativ gGmbH als Betreibergesellschaft des Berufsförderungswerks Weser-Ems in Bookholzberg die Schlüssel im Oktober 2019 an Bürgermeisterin Alice Gerken übergeben hatte, ist der Eigentümerwechsel inzwischen auch notariell beurkundet.

Gegenwärtig ist die Verwaltung damit beschäftigt, die Ausschreibungen für die notwendige Sanierung vorzubereiten. Erster Gemeinderat Matthias Meyer rechnet damit, dass die Ausschreibungen noch in der ersten Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden, sodass die Arbeiten dann zeitnah starten können. „Wenn alles gut lläuft, soll die bauliche Sanierung Ende des Jahres abgeschlossen sein“, teilte Meyer auf Nachfrage mit.

Und diese Sanierung ist die Voraussetzung dafür, dass der Arbeitskreis Stedingsehre das IDZ auch inhaltlich realisieren kann. Das Konzept dafür steht bereits. „Wir sitzen nicht etwa tatenlos rum, sondern sind weiterhin sehr aktiv mit den Vorbereitungen beschäftigt“, erklärt Dietmar Mietrach, Vorsitzender des Fördervereins Freilichtbühne Bookholzberg. Momentan befinde man sich bereits in der Detailplanung. So habe der renommierte Bremer Museums- und Ausstellungsexperte Peter Gössel etwa bereits einen Film produziert, der den Besuchern des Informationszentrums später als Einführung in die Thematik gezeigt werden soll.

In der zehnminütigen Präsentation „Die Stedinger. Spiel vom Untergang eines Volkes“ kommen unter anderem drei Zeitzeugen zu Wort, die die Aufführung des Stückes „Die Stedinger“ von August Hinrichs 1935 und 1937 noch selber auf der großen Freilichtbühne unter der Regie von Gustav Sellner erlebt haben. „Es ist ja gar nicht so einfach, heute noch Zeitzeugen zu finden. Deshalb haben wir das schnell noch erledigt“, betont Mietrach. Ergänzt werden die Erfahrungsberichte durch historisches Material, das auch den Hintergrund beleuchtet und der Frage nachgeht, warum für den nationalsozialistischen Gauleiter Carl Röver 1934, zum 700-jährigen Jubiläum der historischen Schlacht bei Altenesch, gerade dieses Heimatstück so interessant gewesen ist.

„Der Film, der bereits dem Arbeitskreis und der Workshop-Runde vorgeführt wurde, beschäftigt sich unterschwellig auch mit dem Thema Verführbarkeit“, erklärt Mietrach. In erster Linie soll er aber jene Jugendlichen ansprechen, die sich auf dem Gelände über das Thema Stedingsehre informieren wollen. „Deswegen haben wir uns auch entschieden, einen plattdeutschen Liedtext mit hochdeutschen Untertiteln zu versehen. Denn sonst könnte es sein, dass die heutigen Jugendlichen den Text gar nicht verstehen“, erläutert Mietrach. Auch historische Schriften würden entsprechend erläutert.

Für die Sanierung des Gebäudes hat ein externer Gutachter Kosten in Höhe von 257 000 Euro ermittelt, sodass die Kaufsumme von 50 000 Euro (plus Nebenkosten) eher einen Sockelbetrag darstellt. Außerdem kalkulieren die Verantwortlichen mit 100 000 Euro Zuschuss aus dem Leader-Programm der EU. Darüber hinaus werden sich die Gemeinde und der Landkreis die Kosten teilen, und auch der Förderverein steuert 25 000 Euro an Eigenmitteln zu.

Mietrach hält es auch weiterhin für realistisch, dass das Informations- und Dokumentationszentrum Stedingsehre am 16. Mai 2021, dem Internationalen Museumstag, endlich seinen Betrieb aufnehmen kann. „Wie andere Mitglieder des Arbeitskreises, bin auch ich schon ungeduldig“, erklärt er. Inzwischen habe das Projekt aber ein Stadium erreicht, an dem kaum noch etwas schief gehen könne. Auch mit der Denkmalschutzbehörde habe man im Vorfeld hinsichtlich der Sanierung des Hauses alles geklärt und protokolliert.