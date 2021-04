Im neuen Ranking "Deutschlands beste Krankenhäuser" belegt die Orthopädische Fachklinik Stenum in ihrer Größenkategorie bundesweit den fünften Platz. (Ingo Möllers)

Prestigeerfolg für die Orthopädische Fachklinik Stenum: Im jüngsten Ranking „Deutschlands beste Krankenhäuser“, welches das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen in Auftrag gegeben hat, belegt die Stenum Ortho GmbH in der Größenkategorie 50 bis unter 150 Betten bundesweit den fünften Platz.

Das bedeutet gleichzeitig nicht nur den Spitzenplatz in Niedersachsen, sondern auch den Bestwert aller orthopädischen Fachkliniken in dieser Größenordnung. Denn bei den vier Kliniken, die noch besser gelistet worden sind, handelt es sich um eine Spezialeinrichtung für Behandlungen von Prostatakrebs sowie drei Herzzentren. Von 100 zu vergebenden Punkten erreichte die Fachklinik Stenum 94. Insgesamt umfasst die Liste 80 Häuser, wobei nur diejenigen Krankenhäuser ausgewiesen wurden, die die Mindestanzahl von 75 Punkten für eine Auszeichnung erreicht haben. „Dies ist mal eine schöne Osterüberraschung“, kommentierte der Ärztliche Direktor Karsten Ritter-Lang, als er vom Ergebnis erfuhr.

Auch die Fachabteilung Orthopädie konnte sich in der Studie im Vorderfeld platzieren. Hier landete das 61-Betten-Haus auf Rang neun, wobei sich die Stenumer Klinik in diesem Fall auch mit deutlich größeren Häusern messen musste. So verfügt etwa das Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd im baden-württembergischen Mutlangen, das diese Kategorie gewann, über rund 400 Betten.

Daten von 2300 Kliniken ausgewertet

Für das Zertifikat hat das Institut für Management und Wirtschaftsförderung auf eine Vielzahl von Daten von knapp 2300 Krankenhäusern aus Deutschland zurückgegriffen und diese ausgewertet. Als Basis für die Bewertung diente den Autoren unter der wissenschaftlichen Begleitung von Arne Westermann, Professor für Communications and Marketing an der International School of Management (ISM) in Dortmund, eine Auswertung der aktuellsten verfügbaren Qualitätsberichte der Krankenhäuser (Datenbestand 2019). Diese Berichte, die die Krankenhäuser alljährlich veröffentlichen müssen, geben etwa Auskunft über die Qualifikationen der Mitarbeiter, das Leistungsspektrum des Krankenhauses, eine besondere Geräteausstattung, medizinisch-pflegerische Angebote oder nicht medizinische Angebote, die Qualität in 30 definierten Leistungsbereichen sowie die Häufigkeit von Komplikationen.

Darüber hinaus fand auch ein Social Listening und ein gezieltes Monitoring von Bewertungsportalen Eingang in die Bewertung. So etwa die „Weiße Liste“, bei der die Krankenkassen AOK, Barmer und KKH Patienten zu ihren Erfahrungen in den Krankenhäusern befragen, aber auch Ergebnisse des Portals klinikbewertungen.de, das anonymisierte Patientenbewertungen zu Krankenhäusern und Kliniken sammelt und veröffentlicht. Die Bewertungen werden in diesem Fall auf Eigeninitiative der Nutzer abgegeben.

„Damit werden neben den eigentlichen Qualitätsberichten eine Vielzahl von Patientenbewertungen für die Bewertung herangezogen“, heißt es in der Studie. Ziel sei nämlich, sowohl Aspekte der sachlichen als auch der emotionalen Bewertung zu gleichen Teilen in das Gesamtergebnis einfließen zu lassen. Standen bei der emotionalen Bewertung die Kriterien Gesamtzufriedenheit/Weiterempfehlung, Medizinische Versorgung, Organisation und Service sowie sonstige Kriterien im Fokus, ging es bei der sachlichen Bewertung um den Fachärzteschlüssel, um die pflegerische Versorgung, Barrierefreiheit, den Umfang des nicht-medizinischen Angebots sowie Qualitätsmanagement und Kontrolle.

„Es freut uns sehr, dass sich die Patienten in Stenum gut aufgehoben fühlen. Die Auszeichnung bestätigt die medizinische und pflegerische Qualität unserer Patientenversorgung. Wenn dies eine umfassende Studie belegt, haben wir allen Grund zur Freude“, erklärte Kliniksprecherin Daniela Wolff. Insgesamt wurden im Rahmen der Studie 576 Kliniken ausgezeichnet.