Seit dem 1. Januar gilt die Steuersenkung nicht mehr. (Hauke-Christian Dittrich/ dpa)

Mit hohen Infektionszahlen und vielen Todesfällen zeigt das Coronavirus aktuell, wie gefährlich es für die Gesundheit der Menschen ist. Doch im harten Lockdown steigen auch täglich die Kollateralschäden für die Wirtschaft. Angesichts wegbrechender Umsätze senkte die Bundesregierung von Juli bis Dezember die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent für Produkte mit einem ermäßigten Steuersatz. Das Ziel: Den Konsum in der Krise ankurbeln, den Unternehmen mit mehr Kaufkraft unter die Arme greifen. Zum Jahreswechsel endete diese Krisenhilfe. Doch hat sie in Delmenhorst tatsächlich den gewünschten Effekt erzielt? Eine erste Bilanz von Unternehmen und Wirtschaftsförderung fällt verhalten aus.

Ralf Hots-Thomas, Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderung (DWFG), bezeichnet die Auswirkungen auf das Konsumverhalten als „ambivalent“. Stichprobenartig hat die DWFG im stationären Handel in der Innenstadt nachgefragt, wie die Unternehmen die Konsumlaune im vergangenen Halbjahr erlebt haben. „Eine nachhaltige und gestiegene Konsumbereitschaft ist nicht unbedingt nachzuvollziehen“, schildert Hots-Thomas. Besondere Kaufeffekte seien nicht zu erkennen gewesen. Die Steuersenkung habe eher eine Signalwirkung gehabt, die Kunden im Zuge von weiteren Rabatten gerne mitgenommen hätten.

„Atmosphärische Defizite“

Eine klare Aussage zum Effekt der Steuersenkung ist auch deshalb kaum möglich, weil die Wirtschaft in der Pandemie unter diversen Negativeffekten leidet, die es zuvor nicht gab. Ein Vergleich der Umsatzzahlen zu den Vorjahresmonaten ist deshalb nur selten aussagekräftig. „Auch die atmosphärischen Defizite, insbesondere durch die fehlenden Weihnachtsmärkte in der Vorweihnachtszeit waren umsatzhemmend“, erläutert Hots-Thomas. Unbestritten sei, dass Hygienekonzepte und insbesondere die Maskenpflicht das Einkaufserlebnis negativ beeinflussen. Auch wenn die Erwartungen der Wirtschaft größer waren, zeigt sich der Chef der Wirtschaftsförderung zufrieden: „In der Summe ist die Maßnahme der temporären Steuersenkung sicherlich trotzdem positiv zu bewerten.“

Auch Christian Wüstner, Sprecher der Innenstadtkaufleute, bricht nicht in Jubel aus, wenn er über die gesenkte Mehrwertsteuer spricht. „Die Maßnahme war gut gemeint, hat aber für sehr viel Aufwand gesorgt“, berichtet er. Das Umstellen der Preise habe zusätzliche Arbeit produziert, die nun zum Jahreswechsel ein zweites Mal anfalle. „Die Steuersenkung war insbesondere für hochpreisige Artikel interessant. Bei Produkten für 19,99 Euro macht es keinen großen Unterschied, wenn diese dann 60 Cent günstiger sind“, erklärt Wüstner. In seinem eigenen Geschäft Gameground hatte er vor einem halben Jahr bei Stammkunden eine kleine Umfrage gestartet, ob diese sich auch bei sehr günstigen Produkten einen Preisnachlass wünschen. Bei einigen Artikeln blieb der Preis dann unverändert.

Die Kette Inkoop hat nicht die Preise umgestellt, sondern berechnete die Steuersenkung erst an der Kasse. So fällt nun zum Jahreswechsel auch keine zusätzliche Arbeit an. (TAMMO ERNST)

Die Supermarktkette Inkoop hat die Steuersenkung komplett an die Kunden weitergegeben. Jedoch verzichtete man darauf, alle Preise des großen Sortiments umzustellen. „Die Reduzierung haben wir an der Kasse berechnet und dann auf dem Beleg extra ausgewiesen“, berichtet Geschäftsführer Bernd Oetken. Auf diese Entscheidung hätten die Kunden sehr positiv reagiert. Und zum Jahreswechsel fällt nun in den Märkten keine zusätzliche Arbeit an. „So vermeiden wir auch einen negativen psychologischen Effekt, wenn jetzt die Preise wieder etwas höher wären“, sagt Oetken.

Beim Unternehmen Kaufland, welches in Delmenhorst mit zwei Märkten vertreten ist, beginnen die Mitarbeiter am 4. Januar hingegen, alle Preisketten sukzessive neu zu stecken. „Wir bieten unseren Kunden immer ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, dabei orientiert sich die Preisgestaltung am Markt“, erklärt Unternehmenssprecherin Alisa Götzinger auf Nachfrage. Dies legt nahe, dass Kaufland die Preise noch einmal neu kalkuliert und nicht exakt drei oder zwei Prozent aufschlägt.

Kaufmannschaftssprecher Wüstner erklärt das so: „Bei den Lebensmittelmärkten ist der Konkurrenzkampf so groß, dass manche Unternehmen die Preise gar nicht anheben werden.“ Für Bernd Oetken von Inkoop ist das der falsche Ansatz: „Die Proteste der Landwirte haben zuletzt doch gezeigt, dass sie unter zu billigen Preisen für Lebensmittel leiden.“ Er habe in seinen Märkten in diesem Jahr erlebt, dass es die Kunden zu schätzen wissen, wenn sie in der Pandemie einen Supermarkt in direkter Nähe haben.

Auch Autohäuser haben kaum profitiert

Bei Lebensmitteln geht es oft um Centbeträge, große Kaufentscheidungen stehen hingegen bei der Suche nach dem passenden Auto an. In dieser Branche ist Manfred Engelbart zu Hause, der in der Region sechs Autohäuser betreibt. „Die Senkung der Mehrwertsteuer war grundsätzlich gut, allerdings mit einem halben Jahr für uns zu kurz“, berichtet er. Das Problem: Beim Kauf eines Neuwagens stellt das Autohaus die Rechnung erst zur Auslieferung oder wenige Tage zuvor aus. Weil die Lieferzeiten aber in der Regel bei über sechs Monaten liegen, profitierte das Geschäft mit Neuwagen nur kaum von der Steuersenkung. „Nur wenn der Kunde einen ausgestellten Wagen gekauft hat, profitierte er von der niedrigeren Steuer“, erklärt Engelbart.

Eine andere Fördermaßnahme war für den Autohändler in diesem Jahr wichtiger: Die Prämie für Elektroautos. „Bei der Marke Kia konnten wir den Umsatz in diesem Jahr so um rund zehn Prozent steigern“, sagt Engelbart. Der Lockdown im Frühjahr habe die Branche schwer getroffen, die Sommermonate verliefen dann aber überdurchschnittlich gut. „Viele Kunden haben wohl anstatt in Urlaube in ein neues Auto investiert“, meint Engelbart. Für seine Autohäuser rechnet er in diesem Jahr unterm Strich mit einem Umsatzminus von rund sieben Prozent.