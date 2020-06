Der Stickgraser Damm wird von Montag, 22. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 26. Juni, in zwei Abschnitten voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund sind Sanierungsarbeiten am Asphalt. Als Erstes kommt von Montag bis Mittwoch ein Bereich in Höhe der Brücke über den Hoyersgraben dran, also zwischen Anton-Günther-Straße und Pestalozziweg. Während der Sperrung wird der motorisierte Verkehr über die Anton-Günther-Straße und die Berliner Straße umgeleitet. Von Dienstag bis Freitag können Kraftfahrzeuge auch das andere Ende des Stickgraser Damms zwischen Gertrudstraße und An der Riede nicht mehr befahren. Für dieses kurze Teilstück ganz am Ende des Stickgraser Damms ist keine Umleitung erforderlich. Fußgänger und Radfahrer können beide Baustellen stets passieren.