Es sieht gar nicht so aus, aber zwischen dem Parkplatz Am Knick und dem alten Josef-Stift steht ein Wald. Der muss für den Krankenhaus-Neubau weichen. Die Politik muss der Umwandlung nun zustimmen. Anfang 2018 sollen die Abrissarbeiten am alten Stift beginnen; ursprünglich sollten sie aber bereits im März 2018 abgeschlossen sein. Die Verzögerung kommt dadurch zustande, dass der Bauantrag nicht wie geplant im November 2017 eingereicht wurde. (Ingo Moellers)

Eigentlich sollte der Abriss des alten Josef-Stifts bereits im November beginnen. So hieß es seitens des Josef-Hospitals (JHD) noch im August 2017. Doch der Zeitplan wurde nicht eingehalten, Bagger sind immer noch nicht angerollt. Allerdings hat sich seit Sommer auch einiges getan an dem Krankenhaus, am 21. August wechselte die Geschäftsführung, am 22. September wurde die Insolvenz eingeleitet, im Dezember kam dann erneut ein neuer Geschäftsführer ins Haus. Trotz der internen Irrungen und Wirrungen gehen die Planungen für den Neubau, wenn auch mit leichten Verzögerungen, weiter. Der Bauantrag wurde nicht, wie beabsichtigt, im November eingereicht. Aber Anfang 2018 sollen nun die Abbrucharbeiten beginnen. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung für die erste Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Verkehr hervor (16. Januar, 17 Uhr, Rathaus). Ursprünglich sollte der Abriss im März 2018 beendet sein.

Knackepunkt sind die Bäume und Sträucher, die am westlichen Ende des Parkplatzes Am Knick einen kleinen Riegel zum alten Krankenhaus bilden. Was landläufig aussieht wie ein recht unspektakulärer Grünstreifen, ist rechtlich allerdings ein Wald. Nach Paragraf 2 des Bundeswaldgesetztes ist jede „mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche“ ein Wald. Und dieses Gehölz muss weg, möglichst bis Ende Februar, bevor die Brut- und Setzzeit beginnt. „Derart umfangreiche Fällarbeiten sind im Sommer aus artenschutzrechtlichen Gründen problematisch und sollen unbedingt vermieden werden“, führt die Verwaltung aus. Sollte die Politik der Waldumwandlung, die formalrechtlich für die Abholzung nötig ist, nicht zustimmen, würde das Konsequenzen für das Projekt haben. Aus einer Ablehnung „ergäbe sich, dass die Maßnahme erst im Herbst/Winter 2018/2019 durchgeführt werden könnte. Es entstünde eine erhebliche Verzögerung des Neubaus des JHD.“

Ortsnah nicht möglich

Da die Stadt auch ihre eigenen Waldflächen nicht einfach abholzen darf, ohne diesen Eingriff an anderer Stelle wieder auszugleichen, geht es auch darum, wo aufgeforstet werden soll. Ortsnah, also in der Innenstadt, ist das nicht möglich, schlicht weil es keine geeignete Fläche gibt. Die Verwaltung schlägt deswegen vor, ins Landschaftsschutzgebiet Delmenhorst 2 (LSG 2), das den Namen Welseniederung trägt, auszuweichen. „Das rund 50 Hektar große Landschaftsschutzgebiet liegt an der westlichen Stadtgrenze. In seiner Nachbarschaft zum Landkreis Oldenburg ist der Bereich ein wichtiges Naherholungsgebiet. Insbesondere der überwiegend naturnahe Laubmischwald, der sogenannte Tiergarten, lädt zu Spaziergängen ein“, beschreibt die Verwaltung das Gebiet auf ihrer Homepage.

Obwohl das Knick-Wäldchen auf städtischem Grund liegt, kämen auf die Stadt keine Rodungskosten zu, wie aus der Verwaltungsvorlage für die Planungspolitiker hervorgeht. „Das JHD teilt mit Schreiben vom 30. November mit, dass die Kosten der Fällarbeiten und der Waldkompensation übernommen werden würden. Sie seien Bestandteil der Ausschreibung des Abbruchs“, heißt es da. Während der Abbruch des historischen Stifts und die Fällarbeiten einfach umgesetzt werden können, kann der Neubau natürlich erst beginnen, wenn entsprechend neues Baurecht geschaffen wird. „Der dafür notwendige Bebauungsplan als Grundlage einer Baugenehmigung wird den städtischen Gremien Anfang 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt.“ Das gesamte Neubau-Projekt muss neben der Rettung des Krankenhauses also auch noch mit Hochdruck vorangetrieben werden, um zumindest eine grobe Chance zu haben, den ursprünglich gesteckten Zeitrahmen einzuhalten. 2022 soll der Umzug von der Wildeshauser Straße an die Westerstraße stattfinden.

Wechselvolle Geschichte

Von der historischen Substanz des Hauses und damit von der wechselvollen Geschichte des Stifts wird nicht viel übrig bleiben. 1892 gründete der katholische Kaplan Bernard Rein ein Arbeiterinnenhospiz, das von den sogenannten Grauen Schwestern geleitet wurde. Der Orden hat sich dort von Anfang an um die Krankenpflege gekümmert – auch wenn sich der Magistrat der Stadt viele Jahre schwer damit tat, die Einrichtung offiziell als Krankenhaus anzuerkennen. Wahrscheinlich sollte den eigenen städtischen Krankenanstalten in Deichhorst keine Konkurrenz gemacht werden. 1919 gab es erste Anträge, ein Haus mit 141 Betten an der Westerstraße zu gründen. Doch der Magistrat stimmte nicht zu. Das Hospiz entwickelte sich trotzdem weiter, 1928 gab es bereits 15 Krankenbetten im Josef-Stift. Damals wurde auch der nächste Anlauf unternommen, offiziell das zweite Krankenhaus in der Stadt zu werden. 1931 gab es schließlich das Okay aus Oldenburg, allerdings nur für 16 Krankenbetten. Es war ein Anfang, ein erster Ausbau folgte.

Lediglich die Krankenhaus-Kapelle und auch ein Teil des Schwesternwohnheims werden in wenigen Jahren noch an diese Anfänge des Stifts erinnern. „Vom Heim werden aber auch rund neun Meter abgerissen“, erklärte der ehemalige Hospital-Geschäftsführer Thomas Breidenbach, als er seinerzeit die Neubaupläne vorstellte. Dass da ein komplettes ehemaliges Krankenhaus verschwindet, ist natürlich auch eine logistische Herausforderung. Da weit über 1000 Lastwagen-Fuhren nötig sind, um den gesamten Bauschutt abzutransportieren, spielt der Baustellen-Verkehr eine besondere Rolle. Die Planungen sahen aber immer vor, alles über die Westerstraße abzuwickeln.

Der Bau des neuen Krankenhauses sollte übrigens auch in der Ursprungsplanung erst 2019 sichtbar voranschreiten. Denn bevor überhaupt mit den Rohbauarbeiten begonnen werden könne, sind umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig, denn es müssen noch öffentliche Leitungen verlegt, umfangreiche Erdarbeiten sowie Maßnahmen zur Baugrundverbesserung und zum Grundwasserhalten erfolgen, schließlich wird das neue Krankenhaus auf sumpfig-torfigem Untergrund errichtet. Zudem fließt die Kleine Delme durch das Areal, das zukünftig nicht nur das Grundstück des alten Josef-Stifts umfassen wird, sondern auch Teile des Parkplatzes am Knick sowie das Grundstück der ehemaligen Wäschefabrik.