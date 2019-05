Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in der Nacht zu Sonntag in der Delmenhorster Innenstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich zwei Männer, 45 und 49 Jahre alt, gegen 4 Uhr zunächst in der Bahnhofstraße auf, als sie in Höhe eines dortigen Geldinstitutes mit vier Männern verbal aneinander gerieten. An den Auslöser des Streits konnte sich aufgrund der starken Alkoholisierung keiner der Beteiligten mehr erinnern, heißt es. Zunächst konnte die verbale Auseinandersetzung geschlichtet werden und die sechs Männer begaben sich gemeinsam in Richtung eines Tanzlokales an der Langen Straße. Dort sei der Streit dann aus ebenfalls unbekannten Gründen wieder eskaliert.

Im Verlauf des Streits schlugen zwei Männer aus der Vierergruppe auf den 45- und 49-Jährigen ein. Beide Männer erlitten Verletzungen im Gesicht. Aufgrund einer Platzwunde am Kopf wurde der 49-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die beiden Schläger flüchteten zu Fuß in Richtung Mühlendamm.

Von Zeugen wurden die beiden Flüchtigen wie folgt beschrieben: Die Männer waren etwa 25 Jahre alt und rund 185 Zentimeter groß, sie hatten kurz geschorene Haare. Einer der beiden Täter war mit einer schwarzen Lederjacke und blauen Jeans bekleidet und trug eine Brille. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0 42 21 / 1 55 90 an die Polizei zu wenden.