Diese 30 Hektar Wald müssten für das neue Gewerbegebiet gefällt werden. (Janina Rahn)

Befürworter und Gegner des geplanten Industriegebietes Wildeshausen-West scheinen unvereinbar. Auf der einen Seite unter anderem die Mittelstandsvereinigung MIT und mittelständische Unternehmen, die sich notwendiger Weise vergrößern wollen oder sogar müssen und deswegen auf entsprechende Industrie- und Gewerbeflächen angewiesen sind. Auf der anderen Seite Anlieger und Anwohner im Bereich Wildeshausen-Steinloge, wo das Industriegebiet entstehen soll. Sie sehen sich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt, sollte aus dem Plan Realität werden und für das Gewerbegebiet rund 30 Hektar Wald abgeholzt werden.

Seit mehr als 15 Jahren diskutiert die Politik der Kreisstadt Wildeshausen über das Industriegebiet Wildeshausen-West. Denn die Vorratsflächen für ansiedlungswillige Gewerbebetriebe sind nahezu erschöpft. Industrieflächen sind zurzeit gar nicht im Angebot. Dabei gibt es alleine in Wildeshausen gleich mehrere Unternehmen, die händeringend nach Erweiterungsmöglichkeiten suchen. Der Getränkegroßhändler Nordmann, derzeit an der Bargloyer Straße ansässig, würde sofort den Standort wechseln. Denn zurzeit sind das Leergutlager und der eigentliche Firmensitz mit Vollgutlager durch den vielbefahrenen Westring getrennt. Teilweise benötigen die Nordmann Fahrzeug bis zu 15 Minuten, um vom Firmensitze zu den Überlandstraßen zu gelangen. Mindestens vier Hektar Industrie- und Gewerbefläche benötigt Nordmann für eine Verlagerung. Eine Fläche, die zurzeit in Wildeshausen nicht angeboten werden kann.

Auch andere Betriebe brauchen Platz

Auch der Kunststoffverarbeiter Grashorn, ebenfalls an der Bargloyer Straße ansässig, sucht nach Möglichkeiten, seinen Firmensitz zu verlagern und zu erweitern. 1,5 Hektar benötigt das Unternehmen, das unter anderem spezielle Kunststoffteile für die Autoindustrie fertigt. Und der Geflügelschlachter Kreienkamp ist seit Jahren auf der Suche nach einem neuen Betriebsgelände. Auch weil am jetzigen Standort mitten in Wildeshausen eine Erweiterung nicht möglich ist und vorgegebene Standards dort nur mit Mühe umgesetzt und gehalten werden können. Die Befürworter des Industriegebietes Wildeshausen-West in Politik und Mittelstandvereinigung sehen die Gefahr, dass weitere Unternehmen der Kreisstadt den Rücken kehren, weil ihnen in Wildeshausen keine Erweiterungsflächen geboten werden. Dadurch gingen Arbeitsplätze, vor allem aber auch Gewerbesteuereinnahmen verloren.

Das sehen die Gegner des Industriegebietes nicht so. Vor allem die UWG im Stadtrat lehnt das Vorhaben rigoros ab. Sie stellen in Frage, dass es zu deutlichen Gewerbesteuerverlusten kommen wird, weil die Unternehmen, die in einem neuen Industriegebiet investieren, mittels Abschreibungen ihre Steuerlast zu verringern suchen werden. Die UWG weist zudem darauf hin, dass im Umfeld Wildeshausens rund 160 Hektar Industrie- und Gewerbefläche vorhanden sind, unter anderem im Metropolpark in Ahlhorn, nur wenige Kilometer vom geplanten Industriegebiet in Steinloge entfernt. Und auch das geplante und in der Umsetzung befindliche Interkommunale Gewerbegebiet Wildeshausen-Nord, dass die Stadt Wildeshausen derzeit mit den Nachbargemeinden Dötlingen und Prinzhöfte entwickelt, wird als Gegenargument angeführt. Die UWG wie auch die Anwohner kritisieren zudem, dass in Wildeshausen-West zusätzlicher Wald gerodet werden müsste.

Die Anwohner aus dem Bereich Steinloge haben vor einiger Zeit eine Interessengemeinschaft gegründet, um ihrer Ablehnung der Planungen Ausdruck zu verleihen. Alleine 36 Einwendungen reichte die Interessengemeinschaft im Verlauf der öffentlichen Auslegung der Flächennutzungspläne ein. Bei ihrem Widerstand gegen Wildeshausen-West haben sie mittlerweile auch hochkarätigen juristischen Beistand an ihrer Seite. Professor Matthias Stauch berät die Interessengemeinschaft. Als ehemaliger Präsident des Bremer Oberverwaltungsgerichts kennt sich Stauch mit dem Planungsrecht bestens aus. Er weist schon jetzt darauf hin, dass sich die Lärmemissionen durch die Autobahn 1 im bereits bestehenden Wohngebiet deutlich steigern würden, holzte die Stadtverwaltung die 30 Hektar Wald tatsächlich ab.

Es bleibt abzuwarten, welchen Fortgang die Planungen für das Industriegebiet Wildeshausen-West nehmen. Nach der Sommerpause will sich die Politik der Stadt erneut mit dem Thema befassen und die eingegangenen Einwendungen beraten.