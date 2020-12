Streitigkeiten zwischen zwei Autofahrern sind am Montagnachmittag in Ahlhorn eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, sollen sich die beiden Verkehrsteilnehmer zwischen 16.10 und 16.25 Uhr gegenseitig ausgebremst und am Überholen gehindert haben. Hierbei soll der Führer eines grauen Kombis der Marke Audi auf der Wildeshauser Straße und der Cloppenburger Straße mit eingeschaltetem Warnblinklicht verkehrsgefährdend überholt worden sein. Gegen beide wurden Strafverfahren wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 0 44 31 / 94 10 in Verbindung zu setzen.