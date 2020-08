Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr drei Strohballen auf einem Feld in der Annenheider Straße während Pressarbeiten in Brand geraten. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschte die Flammen unverzüglich, sodass laut Einsatzbericht eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.