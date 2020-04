Wegen eines Unfalls fiel in Bookholzberg der Strom aus. (Symbolbild) (DPA)

Ganderkesee-Bookholzberg. Ein 26 Jahre alter Delmenhorster ist am Mittwoch in Bookholzberg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Licht- und Ampelmast sowie einen Stromverteilerkasten geprallt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12.45 Uhr auf der Nutzhorner Straße. Durch den Zusammenstoß mit dem Verteilerkasten kam es kurzzeitig zu einem Stromausfall in dem Bereich. Der vermutlich leicht verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort sei ihm auch auf richterliche Anordnung hin eine Blutprobe entnommen worden. Denn wieso das Auto von der Straße abkam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.