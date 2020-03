Der Blick von oben: Nur von hier lässt sich so mancher Schaden an den Masten oder Leitungen erkennen. (Avacon)

"Es gibt nur perspektivisches Sehen und je mehr verschiedene Blickwinkel wir für dieselbe Sache einzusetzen wissen, um so vollständiger wird unser Bild sein.” Dieses gekürzte und sinngemäße Zitat vom deutschen Philosophen und Schriftsteller Friedrich Wilhelm Nietzsche, gestorben 1900, beschreibt viele Situationen im Leben. Aber es trifft auch auf so manche technische Frage der Versorgungssicherheit zu: Hochspannungs-Stromleitungen, die weite Teile Deutschlands mit Strom versorgen, müssen regelmäßig kontrolliert werden. Der Blick von unten auf die Masten und Leitungen reicht schlicht nicht aus, um alle eventuellen Schäden zu erkennen, die im schlimmsten Fall zu einer Unterbrechung führen können. "Wir überfliegen deshalb unsere Leitungen jährlich", erklärt Michaela Fiedler, Pressesprecherin der Avacon. Mitarbeiter des Unternehmens steigen deshalb auch vom Flugplatz Ganderkesee aus in die Höhe.

Aus dem Helikopter seien bei einer Fluggeschwindigkeit von 20 bis 25 Stundenkilometern auch kleinste Schäden zu erkennen. Wobei die Avacon als regionaler Netzbetreiber nicht jede Leitung jedes Jahr abfliegt, sondern im vierjährigen Rhythmus je ein Viertel der Leitungskilometer. 2020 sind rund 300 Kilometer an Hochspannungsleitungen im Nordwesten Deutschlands zwischen Diepholz und der Nordseeküste an der Reihe.

Verantwortlich für alles Fliegerische zeichnet das Unternehmen DHD Heliservice aus Groß Kreutz an der Havel. Im Helikopter sitzen neben dem Piloten auch zwei Mitarbeiter der Avacon, wobei einer Ausschau nach Schäden hält und der andere in erster Linie Protokoll führt. „Wir machen auch Filmaufnahmen und Fotos, immer wenn dies nötig“, beschreibt der Freileitungen-Monteur Simon Bremer seine Arbeit im Helikopter. Doch neben einer Kontrolle der Masten und Leitungen schaue er auch auf die nähere Umgebung: „Ich achte auf Neubauten, Kräne oder auch Osterfeuer“, beschreibt Bremer. Denn je nach Leitung müssen diese einen bestimmten Abstand einhalten. Wichtig ist natürlich auch ein Mindestabstand zu allen Arten von Pflanzen. Denn selbst wenn der Abstand auf den ersten Blick ausreichend erscheine, kann dies auch mal komplett anders aussehen. „Unter hoher Last oder auch bei hoher Lufttemperatur sinken die Leitungen ab und geraten so mitunter nah an Bäume“, erklärt Bremer.

Ein wichtiges Thema im Zuge der Inspektionsflüge ist die Sicherheit: „Man muss vorausschauend fliegen“, stellt Siegfried Lange als einer der zwei Piloten fest. Er ist seit 1976 Berufspilot, wobei er 1999 auf Hubschrauber umschulte. Es habe schon so einige Unfälle in Deutschland mit Stromleitungen gegeben, sagt er. „Ich habe vor Leitungen sehr viel Respekt“, erklärt er. „Die Folgen eines Unfalles können erhebliche Schäden am Helikopter und an den Leitungen bedeuten, selbst wenn niemand zu Schaden kommt.“ Aus diesem Grunde suche sich die Besatzung immer Landeplätze „weit ab vom Schuss“ und vor allem weit weg von den Leitungen an sich. Bei wirklich schlechtem Wetter, vor allem bei starkem Wind, könne schlichtweg gar nicht geflogen werden. Der Abstand zu den Leitungen sei dafür zu gering.

Jeder Pilot fliege etwa drei bis fünf Stunden am Tag. Lange und seine Kollegen sind auch nicht nur für die Avacon unterwegs. Sie führen deutschlandweit für viele Versorger oder auch für die Deutsche Bahn Flüge durch.

Manche der Schäden an den Stromleitungen sähen zwar auf den ersten Blick marginal aus, doch selbst ein abgerutschtes Kabel würde im Laufe von Monaten durch Wind und Wetter durchgescheuert. „Und dann haben wir einen Ausfall“, schildert die Unternehmenssprecherin. So sei die Avacon auch bei kleineren Schäden bemüht, diese möglichst sofort zu beheben, doch dies gestaltet sich oft schwieriger als der Laie denkt.

Masten schwer erreichbar

Denn die Masten sind nicht nur hoch, sondern stehen auch in der freien Landschaft, soll heißen: Es führen nur sehr selten Straßen direkt zu ihnen. „Zum Teil gehen unsere Mitarbeiter dann zu Fuß zu den Leitungen“, erzählt Fiedler. Bei größeren Reparaturen würden indes auch schon mal provisorische Wege aus Platten gelegt werden.

„Ich sehe eine konstante Verbesserung in den vergangenen Jahren“, zeigt sich Siegfried Lange zufrieden. „Ich bin ja schon lange hier dabei.“ Die geringeren Schadensfälle führt er auf immer bessere Materialien und Konstruktionen zurück: „Da hat sich viel getan.“ Nichtsdestotrotz habe die Helikopter-Mannschaft erst vergangenen Woche einen Schaden entdeckt, der aber bereits repariert worden sei.

Besonders tückisch sind übrigens vom Wind hochgewehte Planen aus Gemüsefeldern, die zur Abdeckung von Pflanzen dienten. Denn wenn diese erst einmal auf die Leitungen fallen und schmelzen, braucht es die Vogelperspektive: „Manchmal müssen wir die Stelle händisch per Helikopter für die Kollegen am Boden markieren“, sagt Siegfried Lange. Ansonsten würde man die Überreste schlicht übersehen.