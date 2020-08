Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, 13. August, 17 Uhr, bis Mittwoch, 19. August, 8 Uhr mehrere Stromkabel von einer Baustelle an der Ahnbeker Straße in Delmenhorst entwendet. Den entstandene Schaden schätzt die Polizei laut Einsatzbericht auf circa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.