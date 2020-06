In Delmenhorst schlugen Diebe auf einer Baustelle zu. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Auf ein Starkstromkabel hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag abgesehen. Im Polizeibericht heißt es, dass das Kabel „auf der Baustelle in Höhe des Fitnessparks an einem Kran angeschlossen war“. Zugeschlagen haben die Diebe an der Annenheider Allee zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr. Der Wert des Kables beträgt rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Nummer 0 42 21 / 1 55 90.