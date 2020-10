Alterstypisch sieht Spike viele Gegenstände als Spielzeug an. (Marc van der Velde)

Trotz schlechter Erfahrungen hat der junge Hund namens Spike sein Vertrauen und seine Freundlichkeit gegenüber Menschen nie verloren. Derzeit lebt der etwa ein Jahr alte Rüde im Tierschutzhof Delmenhorst, nachdem er verängstigt und völlig verzweifelt an einen Baum festgebunden in einem Waldstück in der Nähe eines Seniorenheims gefunden wurde. „Er freut sich riesig über Besuch und würde am liebsten den ganzen Tag spazieren gehen“, berichtet Lena Hollmann vom Tierschutzverein.

Alterstypisch ist der junge Rüde noch ziemlich stürmisch und sieht viele Gegenstände als Spielzeug an. Spike sucht deshalb ein Zuhause bei Menschen, die mit ihm trainieren und ihm gute Manieren beibringen. „Er ist freundlich zu anderen Hunden und hat sicher auch kein Problem mit Kindern“, ergänzt Hollmann.

Wer Spike einmal besuchen und näher kennenlernen möchte, darf dies nun wieder. Dies ist immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 18 Uhr auf dem Tierschutzhof Delmenhorst am Schillbrok 5 möglich.