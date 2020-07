Am jüdischen Friedhof in Harpstedt gedenkt eine Tafel den drei jüdischen Familien, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. (INGO MöLLERS)

Harpstedt. Kleine Quader, mit Messingtafeln versehen, in den Boden eingelassen, finden sich überall verteilt in ganz Europa. Mehr als 75 000 Exemplare sind es mittlerweile. Gemeinsam bilden sie das wohl größte dezentrale Mahnmal der Welt. Diese „Stolpersteine“, die der Kölner Künstler Gunter Demnig seit 1992 verlegt, sollen an Menschen erinnern, die einst dort lebten, wo nun die Steine liegen, und in Zeiten des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert und ermordet wurden. In Harpstedt wird es solche Steine wider des Vergessens vorerst allerdings nicht geben. Einen entsprechenden Antrag der Grünen hat der Fleckenrat denkbar knapp – durch ein Patt von Sieben zu Sieben bei einer Enthaltung – in seiner jüngsten Sitzung abgelehnt.

Was in Harpstedt passiert, ist normalerweise in anderen Regionen der Welt nicht weiter von Belang. Doch diese Nachricht ging einmal um die halbe Welt – bis nach Kolumbien. Dort lebt eine Nachfahrin der Harpstedter Familie de Vries, die fast komplett von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Jenny de Vries, geborene Neublum, die im Dezember 1940 Harpstedt verlassen musste und kurzzeitig in Bremen lebte, wurde im Juli 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort erlag sie am 13. Dezember 1942 den Entbehrungen. Ihr Sohn Erich de Vries, dessen Frau Helene und die siebenjährige Tochter Marga wurden am 29. Juli 1942 im weißrussischen Minsk ermordet. Tochter Johanne de Vries war das fünfte und letzte Opfer. Im Alter von 24 Jahren kam sie am 4. Januar 1945 im Konzentrationslager Stutthoff ums Leben. Einzig der jüngste Sohn Walter de Vries überlebte, weil er 1938 nach Südamerika auswanderte. Inzwischen ist auch er verstorben. Er kann selbst also nicht mehr dafür eintreten, dass die Erinnerung an die Verbrechen an seiner Familie wach gehalten wird. Das übernimmt seine Enkelin Giovanna Maria de Vries.

Als die Kolumbianerin hörte, dass der Fleckenrat gegen das Verlegen von Stolpersteinen gestimmt hat, meldete sie sich via Instragram bei den Jusos Wildeshausen-Harpstedt-Dötlingen. Deutsch oder Englisch spricht Giovanna Maria de Vries zwar nicht. Doch mit Hilfe des Google-Übersetzers schrieb sie: „Es ist wichtig, dass die Häuser registriert sind, die Orte bekannt sind, damit die Geschichte Sinn macht.“ Ihr reichen die bestehenden Gedenktafeln am Amtshof und dem jüdischen Friedhof nicht aus. „Die Namen der Verfolgten auf der Tafel am Rathaus sind nur eine Liste ohne Verbindung zu den Häusern. Die neuen Generationen sind gleichgültig, wenn sie nichts erklären“, schrieb die Kolumbianerin.

Auch die Harpstedter Jusos haben „mit großem Bedauern“ die Entscheidung des Fleckenrats aufgenommen, dass keine Stolpersteine in der Samtgemeinde verlegt werden sollen. „In Zeiten eines immer größer werdenden Rechtspopulismus, in der ein Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag das Nazi-Regime als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet, hätten wir uns ein starkes Zeichen vom Fleckenrat gewünscht“, lassen die Jusos wissen. Die Gedenktafeln am Amtshof und am jüdischen Friedhof sind für Daniel Helms, Stellvertretender Vorsitzender der Jusos und Vorsitzender des Ortsvereins der SPD Harpstedt, nicht genug. Seiner Ansicht nach machen die Tafeln das Ausmaß der damaligen Taten nicht so gut sichtbar, wie dies Stolpersteine tun würden: „Stolpersteine, über die man bei einem Spaziergang zufällig stolpert, regen mehr zum Nachdenken an. Zu den Gedenktafeln muss man proaktiv hingehen.“ Helms ist bewusst, dass die Stolpersteine in der jüdischen Gemeinde durchaus umstritten sind. Durch den Kontakt mit Giovanna Maria de Vries sieht er sich jedoch darin bestätigt, weiterhin für das Verlegen von Stolpersteinen einzutreten. „Man wäre damit auch Teil eines der größten Denkmäler der Welt“, nennt er als weiteren Vorteil.

Konkrete Pläne, wie die Harpstedter SPD mit dem Thema Stolpersteine umgehen will, nachdem der Fleckenrat deren Verlegung abgelehnt hat, gibt es noch nicht. Vielleicht werde man nach den Kommunalwahlen einen neuen Versuch unternehmen. Eines steht laut Daniel Helms jedoch jetzt schon fest: „Wir werden weiterhin dafür kämpfen. Wir wollen auf jeden Fall die allgemeine Gedenkarbeit voranbringen.“

Neben der Familie de Vries gab es noch weitere jüdische Familien aus Harpstedt, die dem nationalsozialistischen Regime zum Opfer fielen. In Theresienstadt kam nicht nur Jenny de Vries ums Leben, sondern auch Henriette Roßbach (4. März 1943) sowie Willi Löwenstein (12. Juli 1943). Dessen Frau Ida Löwenstein war ebenfalls in Theresienstadt, wurde im Mai 1944 nach Auschwitz deportiert und ermordet. Auch Edgar Roßbach überlebte die Nazi-Herrschaft nicht, er kam genau wie Erich de Vries, dessen Frau Helene und Tochter Marga am 29. Juli 1942 in Minsk ums Leben.

Zum Gedenken an Erich de Vries, seine Frau und Tochter gibt es in Bremen Stolpersteine. Zu finden sind diese in der Bremer Neustadt an der Westerstraße 28. Dort lebte die Familie von Juni 1938 bis November 1941 in einem sogenannten „Judenhaus“. Auch für dessen Mutter Jenny de Vries gibt es in Bremen einen Stolperstein. Dieser ist in Gröpelingen an der Buxtehuder Straße 9 in den Boden gelassen. Dort lebte sie bis zu ihrer Deportierung nach Theresienstadt, nachdem sie im Dezember 1940 aus Harpstedt vertrieben wurde.

Gegen das Verlegen von Stolpersteinen in Harpstedt für die drei jüdischen Familien hat sich neben der HBL auch die CDU entschieden, wobei sich der Bürgermeister der Stimme enthielt. Und das ist nicht das erste Mal. „Das Thema war schon mal akut, 2005 haben wir auch schon dagegen gestimmt“, erinnert sich Klaus-Dieter Westphal. An dieser Auffassung hat sich auch 15 Jahre später nichts geändert. Der CDU-Fraktionsvorsitzende hat Verständnis, dass dieses Thema vor dem Hintergrund der Vorkommnisse in einigen deutschen Städten in den vergangenen Monaten erneut hochgekocht ist. Seiner Meinung nach steckt hinter den Stolpersteinen jedoch „Kommerz“, den er und seine Fraktionskollegen nicht unterstützen möchten. Außerdem würden sich viele jüdische Einrichtungen klar gegen die Verlegung der Steine aussprechen. „Sie wollen nicht, dass darauf herumgetreten wird. Das war für mich der Hauptgrund, die Stolpersteine abzulehnen“, betont Westphal. In Harpstedt gebe es zudem zwei Tafeln, die zum Gedenken aufgestellt sind. „Sie sind als Erinnerung da. Es gibt also genügend Hinweise auf die jüdischen Familien“, ist er überzeugt.

Sinneswandel vollzogen

Einen Sinneswandel hat Irene Kolb von den Grünen durchlaufen. Von ihr stammte ursprünglich der Antrag, in Harpstedt Stolpersteine für die drei jüdischen Familien zu legen. Doch das möchte sie nun nicht mehr. Sie zeigte sich im Nachgang der Fleckenratssitzung als „nicht so unglücklich“ mit dem Abstimmungsergebnis. Der Grund ist, dass sie ihren Antrag gesplittet hatte. Nur der zweite Teil, nämlich die Verlegung der Stolpersteine, wurde abgelehnt. Der erste Teil ihres Antrages wurde hingegen einstimmig angenommen. Und der besagt, „dass es etwas geben wird, was im Alltag präsent sein wird“, erklärt Kolb. In welcher Form dies dann ausgestaltet sein wird, muss noch erarbeitet werden. Die Grünen-Politikerin hat schon einige Ideen im Kopf. Sie kann sich beispielsweise vorstellen, dass man Stehlen aufstellt, die zum einen die Geschichte erzählen, zum anderen aber auch einen QR-Code enthalten. „So erreicht man dann auch die jüngere Generation“, glaubt Kolb. Sie kann sich aber auch andere Umsetzungen vorstellen. Wichtig ist ihr nur: „Wir müssen uns jetzt ein Konzept überlegen, wie es aussehen kann.“

Ausgelöst hat ihren Sinneswandel ein Telefonat mit Gabriela Meros von der israelischen Kultusgemeinde in München, die sich per Mail an alle Mitglieder des Fleckenrates gewandt hatte. „Sie ist strikt gegen die Stolpersteine. Alles, was im Boden ist, gilt in ihrer Gemeinde als schmutzig. Sie möchte nicht, dass die Erinnerung dort ist“, erzählt die Grünen-Politikerin. Insgesamt seien es etwa ein Drittel der Juden, die die Stolpersteine schrecklich finden. „Das habe ich nicht gewusst, als ich den Antrag gestellt habe. Ich bin blind für andere Varianten gewesen“, räumt Kolb ein. Doch eigentlich gehe es ihr nur darum, dass es überhaupt eine Erinnerung an die Verbrechen im Alltag gibt. „Das ist wichtiger als die Form“, sagt sie – und verspricht, an dem Thema dran zu bleiben.