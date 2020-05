Die Fahrbahn für Autos ist neun Meter breit. Im Zuge der Sanierung könnten daraus 7,15 Meter werden. (MöLLERS)

Die Syker Straße zählt zu den wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. Um die wichtige Rolle für die Infrastruktur langfristig zu sichern, will die Verwaltung die Straße für 12,7 Millionen Euro in zwei Bauabschnitten sanieren. Über den zeitlichen Rahmen und die Planung der unterirdischen Arbeiten hatte die Politik bereits abschließend beraten. Doch im Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr geht es nun am Dienstag um 17 Uhr in der Düsternorter Sporthalle ans Eingemachte. Denn der Fachausschuss wird über die Breite der Fahrbahn für den Autoverkehr debattieren. An dieser für viele Politiker wichtigen Detailfrage waren die Planungen zuletzt 2013 gescheitert. Einen ersten Anlauf für die Sanierungsplanungen hatte die Verwaltung gar 2006 unternommen.

Für den zweiten Bauabschnitt zwischen Barrienstraße und Hoyers Graben hat die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage diverse Argumente zusammengetragen, warum die Fahrbahn für Autofahrer von aktuell neun Metern auf eine Breite von 7,15 Meter verringert werden sollte. Pikant ist daran, dass es dieses Detail war, an dem der vergangene Planungsanlauf in der Politik gescheitert war.

„Aktuell wird in allen Kommunen das Ziel verfolgt, den motorisieren Verkehr einzu­schränken und dem nicht motorisierten Verkehr mehr Fläche bei guter Qualität zur Verfügung zu stellen“, schreibt die Verwaltung und belegt diese These für Delmenhorst mit einigen Beschlüssen des Stadtrates. Zudem fördere die aktuelle Breite von 4,50 Meter je Fahrstreifen bei absolut geradliniger Strecke eine schnelle Fahrweise. Diese ginge zulasten der schwächeren Verkehrsteilnehmer und der Anwohner. Zudem argumentiert die Verwaltung, dass bei einer weiterhin bestehenden Breite von neun Metern je Fahrstreifen 0,93 Meter für die Anlage von Rad- und Gehwegen sowie Sicherheitsstreifen fehlen.

Diese zusammengenommen 1,86 Meter sind laut Verwaltung aber nötig, um bei der Beantragung von Fördermitteln eine bestimmte Richtlinie zu erreichen, die deutlich mehr Geld verspricht. „Es ist möglich, einen Förderantrag für die Grundsanierung einer überbreiten Fahr­bahn zu stellen. Allerdings würde sich die Förderung nicht auf die Sanierung der Nebenanlagen erstrecken“, argumentiert die Stadtverwaltung. Demnach müsste Delmenhorst tiefer in die eigene Tasche greifen, um sich neun Meter für Autos auf der Syker Straße weiterhin zu leisten.