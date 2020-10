Mit einem Stein haben unbekannte Täter die Scheibe eines Geschäfts an der Huntestraße in Wildeshausen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Mittwoch zwischen 23.30 bis 23.40 Uhr. Durch die entstandene Öffnung gelangten sie in die Räumlichkeiten und entwendeten Tabakwaren und Alkoholika. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.