Unbekannte Täter haben am Dienstag ein Portemonnaie aus dem Innenraum eines geparkten Autos entwendet. Laut Polizei war der weiße Kleinwagen zwischen 12.50 und 13.20 Uhr am Barneführerholzweg abgestellt. In der halben Stunde schlugen die Täter die Scheibe ein und entwendeten den Geldbeutel. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 2000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter 0 44 31 / 94 11 15 entgegen.