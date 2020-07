Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag von insgesamt drei Baustellen in Ganderkesee und Bookholzberg diverse Stromkabel aus Kupfer gestohlen. Laut Polizeibericht entwendeten die Diebe im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, aus zwei Rohbauten an der Robert-Koch-Straße Kupferkabel. Auch auf der Baustelle des Feuerwehrhauses in Bookholzberg an der Straße „An der Bahn“ erbeuteten die Diebe Kabel. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr. Zur Höhe des Schadens machten die Ermittler keine Angaben. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 941 115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.