Die Objekte der Begierde eines Einbrechers waren Bananen. (Jochen Stoss)

Zu einem etwas ungewöhnlichen Einbruch in ein Reihenendhaus ist es am Wochenende an der Blumenthaler Straße in Delmenhorst gekommen: Der Täter stahl Bananen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Sonnabend, 14 Uhr, und Sonntag, 22.30 Uhr. Der Einbrecher hebelte ein rückwärtig gelegenes Fenster des Reihenhauses auf und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten. Bei seiner Rückkehr stellte der Hauseigentümer dann fest, dass Bananen von einem Obstteller gestohlen worden sind. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.