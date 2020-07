Delmenhorst. Unbekannte Täter haben in Delmenhorst ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen grünen Mercedes, der auf Höhe der Heinrichstraße an der Bremer Straße abgestellt war. Die Täter zerkratzten den Wagen. Irgendwann zwischen Sonntag, 26. Juli, 15 Uhr, und Dienstag, 28. Juli, 10 Uhr muss es zu diesem Akt des Vandalismus gekommen sein. Den Schaden bezifferten die Beamten mit rund 1000 Euro. Zeugen, die etwas Auffälliges in besagtem Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 04221 / 155 90 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.