Die Polizei ermittelt in zwei Fällen, in denen ein Auto aufgebrochen wurde.

Delmenhorst. Gleich zwei Auto-Aufbrüche wurden der Polizei am Freitag gemeldet, wie die Beamten am Wochenende mitteilten. Beide Taten ereigneten sich demnach bereits in den Morgenstunden. Einmal traf es einen Autobesitzer, dessen Fahrzeug an der Stedinger Straße in der Nähe des Penny-Marktes abgestellt war. Das andere Fahrzeug war An den Graften abgestellt. In beiden Fällen wurde eine Scheibe eingeschlagen, anschließend wurde jeweils eine Tasche samt Inhalt entwendet. Der Schaden wird derzeit auf über 1700 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Delmenhorst unter 0 42 21 / 1 55 90.