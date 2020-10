Per Videoanruf entstand zwischen Ole Günther (Mitte) und Steffen Reiche ein lebendiger Dialog. Das linke Bild zeigt Reiche als Abgeordneten der Volkskammer im März 1990. (INGO MÖLLERS)

Im Fach Geschichte lernen Schüler meistens, wie inzwischen verstorbene Menschen unsere Welt auf die eine oder andere Weise geprägt haben. Doch es gibt auch historische Ereignisse, von denen Zeitzeugen aus erster Hand berichten können. Der Nationalsozialismus zählt noch dazu, wenn auch vermutlich nur noch wenige Jahre. Bei der Wiedervereinigung von BRD und DDR ist dieser Schatz aus Erinnerungen aber umso größer. Zum 30. Jahrestag erhielt Ole Günther aus der 11D des Max-Planck-Gymnasiums eine besondere Gelegenheit: Er durfte dem Brandenburger SPD-Politiker Steffen Reiche seine Fragen stellen. Doch dabei blieb es nicht. Dem 16-Jährigen gelang ein lebendiges Gespräch über das Ende der DDR.

„Ich habe selbst Verwandte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie schwelgen zwar nicht in Ostalgie, trotzdem sind sie der Meinung, dass einige Dinge bei der Vereinigung blöd gelaufen sind“, sagt Ole. Den Verwandten fehle etwa ein besonderer Zusammenhalt, den sie in der DDR erlebten. In dem sozialistischen Staat habe man sich mehr geholfen. Mit dieser Perspektive konfrontierte Ole auch den langjährigen Brandenburgischen Minister Reiche. Schon 1990 war er in die Volkskammer gewählt und von 1994 bis 2004 Teil der Landesregierung, danach saß er fünf Jahre im Bundestag. Inzwischen hat er der aktiven Politik den Rücken gekehrt und folgt als Pastor wieder seiner geistlichen Berufung.

Gespräch online veröffentlicht

Auf die Frage, ob der Westen den sozialen Charakter der DDR zerstört habe, antwortete Reiche deutlich: „Es hat sozialen Zusammenhalt gegeben, durch die Nischen, in die wir gepresst wurden, weil es keine Öffentlichkeit gab. Ich möchte das nicht zurück haben. Jemand, der auch nur halbwegs nüchtern ist, kann das nicht ernsthaft zurück haben wollen.“ Antworten wie diese hat die Schule im Internet unter maxe-online.de veröffentlicht. Zu dem Prozess der Wiedervereinigung zog Reiche ein positives Fazit: „Uns ist mehr gelungen, als dass wir Fehler gemacht haben.“

Den Kontakt zu Reiche stellte die Geschichtslehrerin Irene Dölle her. „Ich habe ihn einfach mal per Facebook angeschrieben. Er war sofort Feuer und Flamme“, berichtet sie. Durch einen Urlaub des Wende-Politikers habe man sich für einen Videoanruf entschieden. „Trotzdem gab er uns das Versprechen, das Maxe auch zu besuchen“, sagt Dölle. Die Entwicklung der Corona-Pandemie entscheide nun darüber, wann und wie das Versprechen eingelöst werden kann. Die Lehrerin ist mit Ole zufrieden: „Es erfordert Mut, mit so einem ausgewiesenem Politik-Profi zu sprechen. Ob ein gutes Gespräch entsteht, hat auch viel mit Spontanität zu tun.“ Mit zwei Mitschülern habe sich Ole auf das Interview vorbereitet. Sie gab als Lehrerin grob die Themen vor, die konkreten Fragen und Schwerpunkte mussten die Schüler erarbeiten.

Projekttag am Maxe

Das Maxe hat der Deutschen Einheit in diesem Jahr einen ganzen Projekttag gewidmet. Auch die Beziehung der Partnerstädte Delmenhorst und Eberswalde gehörte zum Programm. Hier haben die Schüler ein Porträt der brandenburgischen Stadt erarbeitet, dazu gehörte auch eine Videokonferenz mit dem ehemaligen Bürgermeister Hans Mai.

In einem weiteren Workshop war dann die Meinung der Delmenhorster Bürger gefragt. Aus der Befragung der Besucher des Wochenmarktes in Düsternort entstand eine Wortwolke, in der häufig genannte Begriffe besonders groß sind. Neben „Mauerfall“ und „DDR“ nehmen dort auch Wörter wie „Frieden“ oder „Demokratie“ einen besonderen Platz ein. Das ganze Ergebnis ist ebenfalls auf der Website zu finden.

Ole begründet sein besonderes Interesse für das Fach Geschichte mit einem Zitat von Marcus Tullius Cicero, Politiker der römischen Antike, das der 16-Jährige ohne googeln zitieren kann: „Wer nicht weiß, was vor seiner Geburt geschehen ist, wird auf immer ein Kind bleiben.“