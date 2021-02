Derzeit sieht die Verwaltung keine Möglichkeit, Tempo 30 an der Wittekindstraße anzuordnen, wie es die UWG-Fraktion beantragt hat. Ändern könnte sich das, wenn der Abschnitt als Fahrradstraße ausgewiesen werden würde. (Tammo Ernst)

Wenn sich die Mitglieder des Ausschusses für Straßen und Verkehr an diesem Mittwoch, 24. Februar, um 18 Uhr zu einer Hybridsitzung treffen, dann stehen dort auch wieder einige Dauerbrenner auf der Tagesordnung. Unter anderem geht es um den Bau des Ohe-Radwegs, die Fußgängerampel an der Bahnhofstraße in Schierbrok, aber auch den Wunsch nach einer Geschwindigkeitsreduzierung auf der Wittekindstraße.

Tempo 30 auf der Wittekindstraße

Zumindest vorerst unerfüllt bleiben wird wohl der Antrag der UWG-Fraktion, auf der Wittekindstraße im Abschnitt zwischen Grüppenbührener Straße und Urneburger Straße Tempo 30 anzuordnen. Die Fraktion hatte argumentiert, dass es gefährlich für Friedhofsbesucher sei, die Straße zu queren, wenn die Autos dort schneller fahren dürften. Wie in ähnlich gelagerten Fällen verweist die Verwaltung auch hier darauf, dass sich in den vergangenen beiden Jahren kein einziger Unfall in diesem Streckenabschnitt ereignet habe. 2018 habe es zwar vier Unfälle gegeben, davon sei jedoch keiner auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen gewesen.

Allerdings gibt es für Tempo 30 auf der Wittekindstraße noch eine Hintertür: Bekanntermaßen arbeitet die Gemeinde derzeit in Kooperation mit der Stadt Delmenhorst, dem Kommunalverbund und dem Landkreis Oldenburg an einer qualitativ hochwertigen Radverbindung zwischen Delmenhorst und Ganderkesee, die unter anderem die Bahnhöfe beider Kommunen verbinden soll. In diesem Zusammenhang liegt die Wittekindstraße auf einem der möglichen Routenverläufe. Und sollte sie Teil dieser Verbindung werden, sieht die Verwaltung die Möglichkeit, die Wittekindstraße in dem genannten Abschnitt gegebenenfalls als Fahrradstraße auszuweisen und damit das Tempolimit zu begründen.

Fußgängerampel Bahnhofstraße

In der Diskussion um den Standort einer Fußgängerampel an der Bahnhofstraße hält die Verwaltung zwar an dem beschlossenen Standort an der Buswendeanlage fest, möchte aber gleichzeitig auch deren Umgestaltung mit in die Planungen integrieren. Elternvertreter und Teile der Politik hätten die Ampel lieber an der Kreuzung zum Trendelbuscher Weg errichtet. Um zu simulieren, was passiert, wenn die Straße durch die Ampel schmaler wird, habe es im Dezember einen Ortstermin mit dem Schulbusunternehmen Hutfilter gegeben. Dabei wurde die geplante Einengung der Fahrbahn mit Stangen gekennzeichnet, derweil ein Schulbus probehalber die Stelle passiert hat. Ergebnis laut Sitzungsvorlage: Die Einengung beeinträchtigt den Schulbusverkehr nicht.

Allerdings sei bei diesem Termin deutlich geworden, dass die Buswendeanlage starke Defizite aufweise. Bereits jetzt müsse der Schulbus den Gehweg auf dem Grundstück mit befahren. Des Weiteren müsse der Busfahrer auf dem Schulgelände und auf der Kreisstraße zurücksetzen, um die Buswendeanlage wieder zu verlassen. Die Verwaltung sieht hier dringenden Handlungsbedarf.

Ohe-Radweg in Bergedorf

Für den Bau des Ohe-Radwegs, den sich die Bergedorfer seit vielen Jahren wünschen, läuft gerade das Planfeststellungsverfahren. „Im Rahmen der öffentlichen Auslegung und Beteiligung sind keine außergewöhnlichen oder unerwarteten Einwendungen eingegangen“, teilt die Verwaltung mit. So sei davon auszugehen, dass das Verfahren im zweiten Quartal endgültig abgeschlossen werden könne. Inzwischen hat das Bundesverkehrsministerium das neue Sonderprogramm „Stadt und Land“ aufgelegt, das Fördermittel zur Stärkung des Radverkehrs bereitstellt. Allerdings sind die konkreten Förderbedingungen bislang noch nicht formuliert. Sollte die Gemeinde hier aber einen Zuschlag erhalten, könnten über das Programm mindestens 80 Prozent des rund 850.000 Euro teuren Radwegs finanziert werden. In diesem Fall könnten die Ausschreibungen und der Bau auch kurz nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens beginnen.

Sollte jedoch kein Geld aus diesem Topf fließen, will die Verwaltung wieder auf die „Landeszuwendungen für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden“ zurückgreifen. Dort ist die Maßnahme im Mehrjahresprogramm aufgenommen. „Aufgrund der pandemiebedingten Verzögerung ist der Bau mit einer Förderung über dieses Programm dann aber erst 2022 möglich“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Auch wenn ein konkreter Förderantrag bis Herbst 2021 gestellt werden müsse, könne der Radweg erst frühestens 2022 gebaut werden.

Außerdem könnten die Fraktionen eine Mitgliedschaft der Gemeinde in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) beschließen. Den Beitritt fordert die Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee (GKG) bereits seit Langem. Nachdem sich die Verwaltung zunächst abwartend verhalten hatte, empfiehlt auch sie inzwischen, sich der Initiative anzuschließen. Eine breite Mehrheit zeichnet sich ab.