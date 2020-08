Ein Leichtverletzter und 15 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr, auf der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord ereignet hat. Nach Angaben der Polizei schätzte ein 61-jähriger Mann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Sattelzuges falsch ein und fuhr auf das Heck des Aufliegers auf. Beide Fahrzeuge kamen schließlich neben dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls und die sich auslösenden Airbags verletzte sich der 61-Jährige leicht, verzichtete aber auf den Ruf eines Rettungswagens. Am seinem Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Der Auflieger des 34-jährigen Sattelzugfahrers aus der Ukraine wurde noch vor Ort in Stand gesetzt. Hier belaufen sich die Schäden auf 5000 Euro. Da die Autobahn nach dem Zusammenstoß von Trümmerteilen übersät war, musste die Richtungsfahrbahn Hamburg für die Reinigung kurzfristig gesperrt werden.