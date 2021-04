Immer wieder beklagen Anwohner, dass in Tempo-30-Zonen zu schnell gefahren wird. Damit werden insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmer, vor allem Fußgänger, Gefahren ausgesetzt. Gerade in der Nähe von Kindertagesstätten und Schulen tritt die Polizei dem zu schnellen Fahren mit regelmäßigen Verkehrsüberwachungen entgegen. Am vergangenen Freitag führten Beamte der Polizei in der Zeit von 5.30 Uhr bis 8 Uhr, eine Geschwindigkeitskontrolle im Schulweg in Ganderkesee durch.

Gemessen wurde in Fahrtrichtung Schönemoor. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt in diesem Bereich bei 30 Stundenkilometern. Die Polizei zählte am Freitagmorgen einen Durchlauf von insgesamt 120 Fahrzeugen. Dabei stellten die Beamten 16 Geschwindigkeitsübertretungen fest. Trauriger Spitzenreiter war ein männlicher Fahrzeugführer, der mit einem Tempo von 76 Stundenkilometern die Straße entlang fuhr. Den erwischten Raser erwartet jetzt ein Verfahren, mit dem Ziel ein Fahrverbot von mindestens einem Monat durchzusetzen. Zusätzlich droht ihm ein hohes Bußgeld.