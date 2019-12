Die neue Geschäftsführung für die DWFG hat im Delmenhorster Rathaus in diesem Jahr für rauchende Köpfe gesorgt. (STADT DELMENHORST)

Delmenhorst. Das Ausscheiden von Axel Langnau als Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) zum 31. März dieses Jahres kommt die Stadt teurer als gedacht. Bis Ende dieses Jahres musste sie 168 700 Euro Umsatzsteuer an das Finanzamt zurückzahlen. Der Grund: Es fehlt aktuell ein Geschäftsführer, der wie Langnau auch bei der Stadt beschäftigt ist, damit das Finanzamt die sogenannte „umsatzsteuerliche Organschaft“ anerkennt.

Langnau war mit Gründung der DWFG nicht nur Geschäftsführer gewesen, sondern weiterhin mit einem Stellenvolumen von fünf Prozent Stadtbeamter. Genau diese Doppelfunktion ermöglichte es, dass die DWFG zumindest für die Dienstleistungen, die sie für die Stadt erbrachte, keine Umsatzsteuer bezahlen musste. In diesem Zusammenhang wurde die DWFG eben wegen der Doppeltätigkeit des Geschäftsführers in Augen des Finanzamtes ein Teil des Konzerns Stadt. Als Langnau dann im Frühjahr für viele vollkommen überraschend sein Rücktrittsgesuch einreichte – offiziell übrigens aus gesundheitlichen Gründen – war das Konstrukt nicht haltbar. Zumal mit Ralf Hots-Thomas erst einmal nur ein kommissarischer Geschäftsführer engagiert wurde, der noch nicht einmal direkt bei der Stadt oder der DWFG beschäftigt ist, sondern im Rahmen einer Geschäftsbesorgung von der Beratungsgesellschaft Cima gestellt wird.

„Mit Hochdruck versucht, das hinzukriegen.“

"Dass die umsatzsteuerliche Organschaft so schnell wie möglich wieder hergestellt werden konnte, war Aufgabe des Gesellschafters, also der Stadt", erklärt Bettina Oestermann, übrigens selbst Finanzbeamtin, wenn auch im Land Bremen beschäftigt. Die Fraktionsvorsitzende der Gruppe SPD & Partner im Stadtrat ist auch Vorsitzende des DWFG-Aufsichtsrats. "Und die Stadt hat wirklich mit Hochdruck versucht, das hinzukriegen", sagt sie. So schnell, wie es eben funktionieren kann, wenn zwei Behörden in einer rechtlich durchaus komplizierten Situation zusammenarbeiten. Eine Idee war, dem Aufsichtsrat der DWFG über eine besondere Geschäftsordnung mehr Befugnisse einzuräumen. Doch davon hielten die Mitglieder dieses Gremiums – größtenteils ehrenamtliche Stadtratspolitiker – wenig. Eine weitere, durchaus naheliegende Idee: Der Interimschef der DWFG soll ebenfalls teilweise bei der Stadt beschäftigt werden. Doch dieses Konstrukt war dem Finanzamt nicht stark genug, eben wohl auch weil Hots-Thomas bei der Cima und nicht bei der DWFG direkt auf dem Gehaltszettel steht.

Das Konstrukt war seinerzeit auch ganz bewusst so gewählt, erklärt Bettina Oestermann. Vakant sollte die Stelle des DWFG-Chefs nicht lange sein, andererseits sollte es keinen Schnellschuss bei der Besetzung geben. Cima, die schon bei der Auswahl der City-Managerin geholfen hatte, sprang über einen Dienstleistungsvertrag ein. Was auch deswegen okay war, weil Hots-Thomas gar nicht groß die repräsentativen Aufgaben übernehmen, sondern mehr nach innen wirken sollte: Er sollte nach dem schnellen Abgang Langnaus für Ruhe sorgen, die DWFG intern neu und anders, vor allem weniger auf den Chef zentriert wie unter Langnau aufstellen, heißt es hinter vorgehaltener Hand aus der Wirtschaftsförderung. Was auch funktioniert habe, die neuen Freiheiten sollen einige Mitarbeiter aufblühen lassen haben.

Schon das Einbringen der Ideen hat Zeit gekostet, die rechtliche Bewertung seitens der Finanzbehörden war ein zweiter Zeitfresser. Schon im August musste die Politik eine erste Steuernachzahlung für die DWFG in Höhe von 104 500 Euro bewilligen. Dann dauerte es laut Stadtverwaltung bis zum 5. Dezember, bis die nächste Option geprüft und abgelehnt worden war. „Somit ist bis zur im laufenden Verfahren befindlichen geplanten Besetzung mit neuer Geschäftsführung Umsatzsteuer abzuführen“, heißt es seitens der Stadt. Die Suche nach einem neuen Chef läuft auf Hochtouren, schon im Januar könnte es zu Gesprächen kommen.

Stellenausschreibung im November

Auch an der Stelle ist es übrigens zu Verzögerungen gekommen. Das lag an einer gewissen Uneinigkeit zwischen Politik und Verwaltung. Dabei ging es im Detail um die Rückführung des Immobilienmanagements in den Schoß der Stadtverwaltung. Die Politik hatte dazu im Spätsommer noch einige Fragen. Die Geschäftsführer-Stelle sollte aber noch nicht ausgeschrieben werden, so lange unklar ist, ob dieser Bereich mit zu den Aufgaben der Wirtschaftsförderung gehören wird – oder eben nicht. Mittlerweile ist das geklärt, Ende Oktober stimmte der Rat der Rückführung zu. Im November ging die Stellenausschreibung für den Geschäftsführer der DWFG raus.

Um die finanziell so attraktive umsatzsteuerliche Organschaft wieder zu erlangen, ist dieses Mal ein anderes Konstrukt geplant. Darüber tauscht sich die Verwaltung nach eigenen Angaben auch eng mit dem Finanzamt aus. Gesucht wird nämlich jemand, der die neu zu schaffende Stabsstelle Wirtschaft in der Verwaltung übernimmt. Dies soll 50 Prozent des Job-Volumens ausmachen, erklärt Maike Stürmer-Raudszus aus der Stadtverwaltung. Stabsstelle bedeutet, dass der Posten nicht einem Fachbereich zugeordnet, sondern in direkter Linie dem Oberbürgermeister unterstellt wird. Die andere Hälfte des Jobs soll die Geschäftsführung der DWFG sein. Während die Verwaltungstätigkeit unbefristet sein soll, ist der Geschäftsführervertrag zunächst auf drei Jahre befristet.