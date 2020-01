Neun Fußtouren, zehn Radtouren, zwei Bustouren und zwei Zugtouren: Im Jahr 2020 haben die Gästeführer aus der Gemeinde Ganderkesee 23 Veranstaltungen geplant. Das komplette Programm präsentierten sie am Dienstag im Rathaus. (INGO MÖLLERS)

Gegenüber den Vorjahren ist die Beteiligung an den Gästeführungen der Gemeinde Ganderkesee gesunken. Waren es 2017 noch rund 1500 Gäste und 2018 etwa 1775 Gäste, so gab es dagegen im Jahr 2019 lediglich knapp 1300 Teilnehmer zu verzeichnen. Das deutet allerdings nicht unbedingt auf ein geringeres Interesse hin, meinte Gästeführerin Elisabeth Kühling. „Es sind auch ein paar Bustouren ausgefallen“, führte sie als Begründung an. Ihr sowie den acht anderen Gästeführern ist die Lust am Organisieren durch diese Bilanz auch nicht vergangen.

23 Veranstaltungen im Jahr 2020

Für das Jahr 2020 hat das Gästeführerteam wieder einiges geplant, insgesamt gibt es 23 Angebote. Das ist im Flyer auf dem ersten Blick zu erkennen, denn dort sind diesmal die Termine übersichtlich aufgelistet. Wie das Thema „Theater und mehr“ verrät, stehen dabei die Veranstaltungen im Freilichttheater in Bergedorf im Blickpunkt. „Damit haben wir unseren Vorhang gefunden. Das Theater ist ein Highlight in Ganderkesee, deshalb haben wir uns für dieses Thema entschieden“, sagte Kühling, die klare Erwartungen hegt. „Unsere Gästeführungen sollen gut besucht werden und ich möchte, dass die Gäste sagen: 'Das war toll'. Sie sollen die Veranstaltungen als kurzweilig empfinden und Spaß haben.“ Wie gewohnt können die Touren auf verschiedene Weise absolviert werden: zu Fuß, mit dem Bus, mit dem Rad oder mit dem Zug. Bei einem Pressetermin im Ganderkeseer Rathaus am Dienstag gab sie gemeinsam mit den anderen Teammitgliedern einen Überblick darüber, welche Termine besonders interessant sind.

Fußtouren: "Wir haben dieses Jahr nicht ganz so viele Landpartien wie in den vergangenen Jahren", schilderte Kühling. Von den neun Angeboten gehört aber sicherlich die Landpartie "Geschichtsort Freilichtbühne Stedingsehre" zu den Höhepunkten. Sie findet zweimal statt, am 3. Mai mit Inge Meyer und am 18. Oktober mit Peter Hedemann – jeweils in Bookholzberg an der Apfelallee 1. "Die Veranstaltung ist fast immer ausgebucht", sagte Kühling. Aufgrund des Themas der diesjährigen Gästeführungen gilt natürlich auch die Landpartie mit dem Theaterstück "Brudermord in Bergedorf" am Bergedorfer Melkhus (Sonntag, 7. Juni, ab 15 Uhr) als Tipp. Zu erwähnen ist zudem die Teilnahme am insgesamt siebten Erlebnistag der Gästeführung im Oldenburger Land. Unter dem Motto "Umzu und mittendrin" gibt es überall Schnupperführungen mit einer Dauer von 30 Minuten. In Ganderkesee werden es am 26. April zwei sein: "Bookholzberg Gestern und Heute" mit Hedemann am Park-and-Ride-Platz an der Straße An der Bahn in Bookholzberg und "FingerTip & DaumenGrün" mit Kühling am Brookkamp 24, direkt an der Sandgrube Rethorn.

Radtouren: Hier sticht mit der Veranstaltung „Mit Wind um die Nase die Landschaft genießen“ eine etablierte Radtour heraus. Unter der Führung von Lisa Dirks fahren die Teilnehmer circa 30 Kilometer, immer donnerstags von 10 bis 15 Uhr, am 23. Juli, 6. August und 20. August. Start ist jeweils der Parkplatz Hasbruch an der Hedenkampstraße in Bookholzberg. Den Abschluss bildet laut Dirks oft ein gemeinsames Kaffeetrinken. Neben dieser Tour werden außerdem zwei Fahrrad-Ganztags- und fünf Halbtagstouren angeboten.

Bustouren: Genau zweimal reisen die Gäste mit dem Bus. Am 16. April geht es mit Peter Hedemann zu einer Erlebnistour an den Flughafen in Bremen. Und am 8. Oktober fahren Anni Schlüter und die Teilnehmer ebenfalls nach Bremen, diesmal aber an den Neustädter Hafen und in die Überseestadt. Für beide Angebote ist eine Anmeldung, entweder unter der Telefonnummer 0 42 22 / 25 01 oder beim Gästeführer direkt, erforderlich. Treffpunkt ist in beiden Fällen der Reisedienst Thiemann, An der Loge 1, Ganderkesee.

Zugtouren: Zwei Touren werden auch mit dem Zug angeboten. Sehr beliebt ist dabei erfahrungsgemäß die Veranstaltung bei Radio Bremen, bei der auch ein Besuch im Geschichtenhaus geplant ist. 2020 findet diese Tour mit Annette Dick am Donnerstag, 2. April, ab 10 Uhr statt. Am Mittwoch, 9. September, fahren die Teilnehmer mit Dick in den Landtag nach Hannover und blicken dort hinter die Kulissen. „Wenn die Abgeordneten aus unserer Region Zeit haben, dann können wir mit ihnen ins Gespräch kommen“, skizzierte sie.

Alle Angebote können für Gruppen gebucht werden. Möglich sei es zudem, individuelle Touren zu gestalten. Die Preise für eine Teilnahme sind unterschiedlich. Wer über 16 Jahre alt ist und bei einer Landpartie dabei sein will, muss vier Euro zahlen. Eine Fahrrad-Ganztagstour kostet pro Person neun Euro, eine Halbtagstour sechs Euro. Alle Informationen zu den Veranstaltungen sind dem Flyer „Gästeführungen 2020“ zu entnehmen.