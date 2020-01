Gästeführer in Hude (von links): Monika Kallisch, Elfriede Heinemann, Günter Budde, Kerstin Sonka, Daniela Kahmann-Ahrens und Edith Buskohl. (INGO MöLLERS)

Hude. Mit rund 30 Veranstaltungen startet das Huder Gästeführerteam in die neue Saison. In dieser Woche stellte das Team um Sprecherin Edith Buskohl das neue Programm vor. Neben altbewährten Klassikern haben die Gästeführer auch neue Führungen auf die Beine gestellt.

Erstmals im Angebot sind Fahrradtouren entlang der landwirtschaftlichen Route „Kiek in't Land“, auf denen Gästeführer Jan Juister an mehreren Terminen Spannendes zur Kulturlandschaft und zum Landleben erzählt – teils mit Besichtigung von Höfen und Betrieben. Der erste von insgesamt vier Terminen ist am Sonnabend, 16. Mai. Auf Wunsch bietet Juister die Führung auch in plattdeutscher Sprache an.

Zusammen mit Everose Nepke wird unter dem Motto „Tief durchatmen“ auch das Reiherholz im Frühling erwandert. Neben kleinen Achtsamkeitsübungen berichtet die Gästeführerin über die Aufgaben des Waldes, seine unterschiedlichen Pflanzen und Tiere und auch über historische Zusammenhänge. Termin ist am Sonntag, 17. Mai. Weiterhin wandert sie am 20. September mit Interessierten auf dem Deichgrafenweg in den Herbst. Laut Ankündigung gibt es auf der halbtägigen Wanderung zwischen Iprump und Oberhausen viele landschaftliche und siedlungshistorische Besonderheiten zu entdecken. Neu ist auch die anderthalbstündige Tour „Ab in den Wald (3. Mai und 25. Okober), auf der Förster Philipp Verpoorten das Ökosystem Wald, Aspekte des Klimawandels und der nachhaltigen Forstwirtschaft erklärt.

Den Auftakt in diesem Jahr übernimmt Gästeführer Günter Budde mit dem Sonntagsspaziergang durch Hude – für Neubürger und Interessierte – am 15. März mit Wissenswertem von früher bis heute. „Teilnehmen kann jeder, ob mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl", betont Budde den inklusiven Charakter seiner Tour. Zur Gagelblüte im Frühjahr bietet er zudem einen Gang durch das Wittemoor an.

„Von der Milch zum Käse“ ist eine Tour mit Elfriede Heinemann betitelt, die am Freitag, 24. April, zunächst zur Molkerei Ammerland in Ringenburg und im Anschluss zum landwirtschaftlichen Hof der Gästeführerin in Holle-Oberhausen führt. Neu ist, dass die St.-Dionysius-Kirche in Holle von Mai bis September jeweils am zweiten und vierten Sonntag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr für Besucher öffnet. „An sich ist die Kirche immer zu, der Pastor hat aber jetzt grünes Licht gegeben“, informiert Heinemann.

Ihre Premiere im Gästeführerteam begeht Daniela Kahmann-Ahrens. Sie bietet am 9. Mai und 12. Juli zwei „Rundgänge für Leib und Seele“ durch den historischen Klosterbereich an, „auf denen es nicht nur Geschichtliches und Kleinigkeiten für die Sinne gibt, sondern auch eine Fantasiereise im Klostergarten“, wie die Gästeführerin erzählt, die noch ein bisschen mit Lampenfieber kämpft.

Neues und Bewährtes hat sich auch Edith Buskohl überlegt, die ihren Schwerpunkt besonders auf Fahrradtouren legt. „Mein Klassiker ist die Drei-Tages-Tour. Dieses Mal geht es an zwei Terminen im Juni nach Varel, von dort weiter nach Wilhelmshaven und zurück über Schloss Gödens. Pro Tag legen wir etwa 55 Kilometer zurück“, erklärt sie. Die Touren sind „so gut wie ausgebucht“, ein paar freie Plätze gebe es aber noch. Darüber hinaus bietet sie drei Ganztags-Touren an: „Rauf aufs Rad am Muttertag“ ist eine davon, mit Stationen an der Burg Blomendal und am Schloss Schönebeck im Bremer Norden. Erneut von Lemwerder zur Überseestadt nach Bremen geht es dagegen am 11. Juli. Schon länger vorgenommen und erstmals realisiert hat Buskohl eine Fahrt unter dem Motto „Kunst und Kultur in Etzhorn". Auf idyllischen Radwegen geht es am Sonntag, 2. August, zur alten Brennerei, in der sich rund 30 Künstler angesiedelt haben.

Ziel einer Zugfahrt ist am Mittwoch, 2. September, das maritime Leer mit Führungen und einer Hafenrundfahrt. „Für Leute, die nicht so gerne radfahren, denen wir aber trotzdem etwas bieten wollen“, erklärt Buskohl. Eine zweite Zugfahrt führt voraussichtlich nach Bremen mit einer Führung im „Haus des Reichs“, aber auch entlang der Schlachte, der Sögestraße oder durch den Schnoor – organisiert von Daniela Kahmann-Ahrens.

Monika Kallisch, erste Vorsitzende der Touristik-Palette, verweist auf den Klassiker, den kulinarisch-historischen Ortsrundgang am Freitag, 17. April. „Wir starten am Bahnhof. Dort gibt es auch eine erste Verkostung auf dem Wochenmarkt“, kündigt Kallisch an. Weitere folgen. „Keiner geht hungrig nach Hause“, verspricht sie. "Gut gelaufen und auch in diesem Jahr wieder im Programm ist die Wanderung nach Bergedorf unter dem Titel ‚Auf den Spuren der Zisterzienser‘ unter der Leitung von Hans-Günter Janning“, erklärt Kerstin Sonka von der Touristik-Palette. Mit dabei sei auch wieder der kulinarische Ortsspaziergang oder die Rad-Entdeckungstour „Rund um Hude“.

Wie in den Vorjahren können die Gästeführer auch für Sondertermine gebucht werden. „440 Teilnehmer auf rund 20 Touren hatten wir im vergangenen Jahr allein in diesem Bereich“, berichtet Sonka von der großen Nachfrage. Bei den regulären Angeboten hat das Team 2019 eine Besucherzahl von mehr als 1000 verzeichnet. Darin enthalten sind auch die Parkführungen der Familie von Witzleben.

Weitere Details zu den Touren gibt es online unter www.touristik-palette-hude.de oder im druckfrischen Flyer, der an vielen öffentlichen Stellen ausliegt. Anmeldungen per E-Mail an info@touristik-palette-hude.de oder unter Telefon 0 44 08 / 8 09 09 50.