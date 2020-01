Vom Amtsgericht in Delmenhorst wurde der 22. Januar als nächster Verhandlungstermin festgelegt. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Eine Tierärztin aus Delmenhorst ist angeklagt, zwischen 2010 und 2015 Betrug in 30 Fällen begangen zu haben. Konkret geht es um eine Summe von über 55 300 Euro, um die mehrere Versicherungen gebracht worden sein sollen. Wegen dieser Angelegenheit fand nun am Delmenhorster Amtsgericht der erste von insgesamt fünf angesetzten Verhandlungstagen statt. Mit dem Ergebnis, dass die Tierärztin von mehreren Zeugen stark belastet wurde.

Die Zeugen berichteten am Mittwoch von einer bestimmten Masche, mit der der Versicherungsbetrug vonstatten gegangen sein soll. Ausgangspunkt war demnach immer ein Besuch in der Praxis der Angeklagten und eine Behandlung eines Tieres gewesen. Immer, wenn es dann um die Bezahlung ging, soll die Tierärztin den Kunden einen Vorschlag gemacht haben: „Sie sagte, dass wir das auch anders lösen können'“, berichtete ein 45 Jahre alter Zeuge aus Delmenhorst, dessen Verfahren gegen eine Geldanlage eingestellt worden ist.

Schnell soll die Angeklagte dann genauer geworden sein und die Idee ins Spiel gebracht haben, die Behandlung über die Versicherung abzurechnen – allerdings nicht rechtmäßig: So wurde der Sachverhalt verändert und einige Folgeuntersuchungen erfunden, schilderte ein Angeklagter. Dessen Hund, der wegen Nierenproblemen behandelt worden ist, soll im Schreiben an die Versicherung plötzlich in eine Beißerei mit dem Hund einer anderen Besucherin der Tierarztpraxis verwickelt gewesen sein. Zu diesen verfälschten Schadensschilderungen habe die Tierärztin sie ermutigt, erklärten gleich mehrere Zeugen. „Sie hat mir gesagt, ich soll das so schreiben“, sagte einer ihrer früheren Kunden vor Gericht. Nach den Aussagen eines Schwaneweders habe die Angeklagte sogar noch einen Geldbetrag geboten. „Aber darauf bin ich nicht eingegangen.“

Durch Zeugen belastet

Dabei soll die Tierärztin die finanzielle Situation ihrer Kunden ausgenutzt haben. Ein Delmenhorster, dessen Hund sich eine Verletzung am Bein zuzog, erzählte: „Er wurde operiert und dann sollte ich über 2000 Euro bezahlen. Dann hab ich gesagt, dass ich das nicht sofort bezahlen kann und ich das gerne auf Raten machen würde. Das wollte sie aber nicht.“ Es soll zwar längst nicht so gewesen sein, dass sich die Angeklagte nur finanzschwache Kunden aussuchte. Der 45 Jahre alte Delmenhorster etwa erklärte: „Ich hätte das bezahlen können, doch sie wollte das über die Versicherung abrechnen.“

Durchaus aber hätten sie zumeist Zahlungsschwierigkeiten gehabt, schilderten die anderen Zeugen. „Ich bin ans Auto gegangen und wollte mir 500 Euro von meinem Bruder leihen, da hat sie mich zurückgerufen und mir konkret vorgeschlagen, die Behandlung über die Versicherung abzurechnen“, sagte der Mann aus Schwanewede. Wie die anderen fünf Zeugen, die den Betrug zugaben, habe er dann eine Abtretungserklärung unterschrieben: Somit wurden die Forderungen an die Tierärztin abgetreten. Zu dieser Straftat sei er demnach von der Angeklagten überredet worden. Unter anderem, indem sie einen Betrag verlangt habe, der überzogen gewesen sei und nicht der Realität entsprochen haben soll. „Wer rechnet damit, dass man in so ein Gebäude reingeht und dann wieder mit Versicherungsbetrug raus kommt?“, fragte er.

Skurrile Schilderungen

Wenngleich der Hund des Schwaneweders tatsächlich Verletzungen aus einer Beißerei davongetragen hatte, lag der Versicherung ein anderer Sachverhalt vor. Denn in dem Fall sind eine andere Halterin sowie ein anderer Hund angegeben worden. Noch skurriler soll es aber bei einer anderen Zeugin abgelaufen sein. Bei ihr sind nämlich neben ihrer eigenen Tiere zwei weitere Tiere komplett erfunden worden und somit auch sämtliche Behandlungen. Die Idee soll von der Tierärztin gekommen sein, ihre Zustimmung habe die Zeugin aufgrund der Zahlungsrückstände an die Praxis gegeben. „Es hieß, dass es wegen der Schulden so gemacht werden muss“, sagte sie aus und beschrieb: „Ich habe das Geld bei der Bank abgehoben und in den meisten Fällen bar in der Praxis bei der Chefin abgeliefert.“ Bei der Erstellung der Rechnungen soll sie allerdings nicht involviert gewesen sein und im Vorfeld lediglich ihre Unterschrift auf ein leeres Blatt gegeben haben.

Möglicherweise hat die Frau aus Delmenhorst sich jedoch auch selbst bereichert: So ist die Versicherungssumme auf ihr eigenes Konto und nicht wie bei anderen Zeugen direkt auf das Konto der Tierärztin überwiesen worden. In keinem Fall aber, sagte der Verteidiger der Angeklagten, habe die Zeugin die gesamte, eingegangene Summe abgehoben – sondern weniger. Für ihre Taten musste sich die Zeugin übrigens schon selbst vorm Amtsgericht verantworten. Wegen Betruges in sieben Fällen wurde sie 2016 zu einer Strafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.

Die Delmenhorster Tierärztin hielt sich während der Verhandlung am Mittwoch bedeckt. Das soll allerdings nicht so bleiben, wie ihr Verteidiger klar machte. Er kündigte an, dass die Angeklagte sich noch detailliert erklären will. Ein Geständnis ist dabei wohl nicht zu erwarten. Nach Anhörung aller Zeugen äußerte sich die Angeklagte dann nämlich doch noch zu einigen Sachverhalten. Laut der Tierärztin soll die verurteilte Zeugin gemeinsame Sache mit einem ihrer ehemaligen Lehrlinge gemacht haben. Darauf würde ein genauer Blick auf die Rechnungen hinweisen. Anders als bei den von der Tierarztpraxis offiziell ausgestellten Rechnungen würden Briefkopf, Stempel und Unterschrift dabei nicht übereinstimmen. Allerdings sprechen andere Verfahren nicht unbedingt für die Glaubwürdigkeit der Angeklagten: Denn die Delmenhorsterin ist bereits wegen Steuerhinterziehung vorbestraft, aktuell laufe zudem ein weiteres steuerrechtliches Verfahren.



Fortgesetzt wird die Verhandlung am Mittwoch, 22. Januar, 9 Uhr.