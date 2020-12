Zur Bescherung des Tierschutzhofes sind am vergangenen Wochenende mehr als hundert Autos gekommen. (Marc van der Velde)

Auch in diesem Jahr hat der Tierschutzverein Delmenhorst wieder zur traditionellen Tierbescherung eingeladen, zu der am vergangenen Sonntag zahlreiche Besucher auf den Tierschutzhof am Schillbrok gekommen sind. Aufgrund der coronabedingten Beschränkungen organisierten die Tierschützer die Bescherung als Drive-In-Aktion. Der Verein konnte sich aber trotzdem über eine große Resonanz freuen und viele Geschenke für die Tiere sammeln.

Normalerweise findet die traditionelle Weihnachtsfeier des Delmenhorster Tierschutzvereins auf der großen Diele statt, welches angesichts der Pandemie aber nicht möglich war. „Also haben wir das Beste daraus gemacht und einen Drive-In ins Leben gerufen“, erzählt der Vereinsvorsitzende Andreas Warneke. Bei dieser Aktion konnten die Besucher im Einbahnstraßenverkehr mit ihrem Auto über das Außengelände des Tierschutzhofs zu einem Gabentisch vor den Hofeingang fahren. Hierzu steckten die Organisatoren über das gesamte Gelände einen abgegrenzten Weg ab, obwohl sie sich im Vorfeld nicht sicher waren, wie viele Tierfreunde die Alternativ-Idee schließlich anlocken würde. „Mit so viel Resonanz hatten wir nicht gerechnet“, betont Warneke begeistert. Zur Tierbescherung am vergangenen Wochenende von 14 bis 18 Uhr waren mehr als hundert Autos und mit ihnen über 200 Tierfreunde vor das beleuchtete Dielentor des Tierschutzhofs gekommen. Die vielen großen und kleinen Besucher legten unzählige Weihnachtsgeschenke für die Tiere auf den Gabentisch. „Immer wieder kamen sogar Schubkarren zum Einsatz, um der Geschenkeflut überhaupt Herr zu werden“, betont Pressesprecherin Ulrike Büthe.

Während des größten Ansturms gegen 15 Uhr sei die Schlange der Autos mehrere hundert Meter lang gewesen, berichtet Büthe. Doch auch darauf war der Tierschutzverein vorbereitet: Ordner lenkten den Ansturm in geordnete Bahnen, sodass jedes Auto am Drive-in-Punkt anhalten konnte. Mit dem großen Andrang trotz der coronabedingten Einschränkungen seien alle Erwartungen der Vereinsmitglieder übertroffen worden.

Für Besucher und alle Beteiligten galt auf dem gesamten Gelände des Tierschutzhofs eine Maskenpflicht, und auch auf das Einhalten der Sicherheitsabstände wurde von den Ordnern geachtet. Am Gabentisch durfte immer nur eine Person zur Abgabe der Geschenke aussteigen, erklärt Büthe. Andreas Warneke und Angelika Stöver nahmen dann die Geschenke am Gabentisch entgegen. Um sich bei allen Tierfreunde für ihr Kommen zu bedanken, schenkte der Verein jedem Besucher einen kleinen Kalender mit den Tieren vom Hof und einen Amerikaner mit dem Vereinslogo.

Wegen der Pandemie hatte auch das Sommerfest des Vereins dieses Jahr nicht stattfinden können. „Wenn dann auch noch unsere Tierbescherung hätte ausfallen müssen, wäre der Verein in echte finanzielle Schwierigkeiten geraten“, sagt Warneke. Gerade durch die Erlöse bei den Verkaufsständen und durch die Spenden hätten diese beiden Feste immer für ein Sicherheitspolster für kommende Zeiten gesorgt, sagt Warneke.

Die tierischen Weihnachtsgeschenke reichten von Tierfutter über Näpfe bis hin zu Waschmittel und Einmalhandschuhen. „Nach dieser ganz besonderen Tierbescherung kann jetzt das nächste Jahr kommen“, sagt Warneke und freut sich über die vielen Spenden. Sollte es noch Tierfreunde geben, die am Sonntag keine Zeit hatten, zur Tierbescherung zu kommen, gibt es auch jetzt noch Möglichkeiten, den Tieren etwas zu schenken, betont die Pressesprecherin des Tierschutzvereins. So könnten in die Geschenkebox am Zaun vor der Auffahrt zum Hof jederzeit Geschenke gelegt werden. Weitere Wege zur Unterstützung sind auf der Homepage des Vereins unter www.tierschutzverein-delmenhorst.de zu finden.