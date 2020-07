Detlef Roß, Werner Husak und Gerold Porth (von links) sind empört und weiter auf der Suche nach den Schuldigen. Hinweise an die Polizei Stuhr können unter 0421 / 562 05 00 abgegeben werden. (TAMMO ERNST)

Acht blaue Säcke, gefüllt mit den Überresten getöteter Tiere, hatten Mitglieder des Delmenhorster Fischereivereins vergangene Woche am Kiekutsee an der Stadtgrenze zwischen Stuhr und Annenheide gefunden. In Wathosen gekleidet gingen die Vereinsmitglieder ins Wasser und zogen die Säcke an Land. „Vermutlich die Überreste von Rindern, Geflügel und Schafen waren in den Säcken, der Gestank war bestialisch“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Werner Husak. Husak ging gemeinsam mit zwei weiteren Pensionären und Selbstständigen mit Schubkarren und Schaufeln an die Arbeit, die Kadaver zu entsorgen. „Es war nicht leicht, Vereinsmitglieder für diese unappetitliche Arbeit einzuspannen, vor allem zeitlich, so unter der Woche“, sagt der Vorsitzende des Fischereivereins, Detlef Roß.

Dass die Aufregung der vergangenen Woche ein einigermaßen gutes Ende gefunden habe, sagt Roß mit einer gewissen Verbitterung. Denn anfangs wollte sich niemand so recht zuständig fühlen: „Wir hatten die Polizei alarmiert, die nahm den Fall auch auf und notierte unsere Kontaktdaten, aber so richtig helfen konnte sie uns nicht, denn für die Beamten ist der Fall eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat, etwas, gegen das sie nicht ermitteln müssen“, sagt er. Auch in der Gemeindeverwaltung sei zunächst unklar gewesen, wer jetzt was zu tun habe.

Denn die Gemengelage ist etwas kompliziert: Der Fischereiverein sitzt in Delmenhorst, der Kiekutsee, der dem Verein gehört, befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Stuhr. Allerdings liegt der See dermaßen nah an der Grenze zu Delmenhorst und auch zur Samtgemeinde Harpstedt, dass zwischen den zwei Landkreisen Diepholz und Oldenburg, der kreisfreien Stadt Delmenhorst und den Gemeinden Stuhr und Harpstedt hin und her diskutiert wurde, wie Vorstandsmitglied Gerold Porth sagt.

„Am Abend nach 18 Uhr bekam ich vom Leiter des Stuhrer Bauhofs einen Anruf, dass man uns helfen wolle“, sagt Roß. Der Bauhof organisiere Container, sodass der Verein zumindest Behälter habe, um die Kadaver zu entsorgen. „Das beauftragte Entsorgungsunternehmen fragte dann natürlich erstmal nach der Rechnungsanschrift“, sagt Roß schmunzelnd.

Indizien für eine vorsätzliche Tat

Was Roß und seine Vereinskollegen nun aufhorchen ließ, war ein ähnlicher Fall in der Gemeinde Langwedel im Landkreis Verden. Dort habe die dortige Polizei den Fall direkt an die Kriminalpolizei überwiesen. In Langwedel gäbe es Indizien für eine vorsätzliche Tat. Ob ein Zusammenhang mit dem Fall am Kiekutsee besteht, ist im Moment zwar noch unklar, aber der Verein ist zuversichtlich, dass eine Antwort auf diese Frage Gegenstand der Ermittlungen der Polizei sei. „In Langwedel hat man sich nicht mal mehr die Mühe gemacht, die Tierabfälle in Säcke zu füllen, sondern sie gleich so ins Wasser geworfen“, empört sich Husak.

Um den oder die mutmaßlichen Täter vom Kiekutsee dingfest zu machen, lobt der Verein nun eine Belohnung von 1000 Euro aus. Die soll derjenige erhalten, dessen Hinweis es schafft, die verantwortlichen Personen zur Rechenschaft zu ziehen. Denn: „Langsam habe ich die Schnauze voll“, betont Roß. Der Verein besitzt und bewirtschaftet drei Gewässer in Delmenhorst und umzu, neben dem Kiekutsee noch den Dingsteder See und den Hemmelsberger See in Wüsting.

Seeufer verspricht einen Hauch von Freiheit

„Am Dingsteder See wird an den Wochenenden regelmäßig gegrillt und entsprechend viel Müll produziert, der einfach liegen gelassen wird. Jedes Wochenende – sofern das Wetter gut ist – ist da Highlife!“, sagt Roß und benennt damit ein grundsätzliches Problem: Die Gewässer des Vereins sind zwar eingezäunt und werden mitsamt der Uferbereiche durch den Verein gepflegt. Doch verspricht ein Seeufer im Sommer einen Hauch von Freiheit, den sich einige durch Einzäunungen nicht nehmen lassen wollen. Entsprechend häufig werden die Anlagen des Vereins von Vandalen heimgesucht.

Dass ein Gewässer noch zusätzlich dazu einlädt, Abfall und andere Geheimnisse unter der Oberfläche verschwinden zu lassen, macht die Sache noch mal zusätzlich problematisch. Dass das meiste letztlich doch wieder auftaucht, gerät dabei schnell in Vergessenheit. Nur der Fischpopulation und damit letztlich dem Naturschutz ist damit nicht geholfen. „Das ist unfassbar“, sagen die drei Herren beinahe im Chor und hoffen, dass bei der Polizei in Stuhr bald schon der eine bedeutende Hinweis eingeht.