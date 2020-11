Mit ihrem Gesellenstück ist Henrike Smid (links), die bei Tischlermeister Guido Einemann in Lintel arbeitet, in die Endrunde des Wettbewerbs gekommen. (Klaus Derke)

Eine junge Frau geht in einem traditionellen Handwerk ihren Weg, und zwar mit großem Erfolg und viel Liebe zum gewählten Beruf: Henrike Smid liegt die Tischlerei im Blut. Der Uropa, der Opa und auch der Vater – schon drei Generationen der Familie haben in der Holzbearbeitung ihre Berufung gefunden. Die 24-jährige Henrike tut es ihnen gleich. In diesem Sommer hat sie ihre Gesellenprüfung mit der Note eins im praktischen Teil abgeschlossen. Ihr Gesellenstück, ein multifunktionaler, mit vielen raffinierten Details ausgestatteter Hängeschrank, schaffte es unter die sieben Gesellenstücke des Jahres im Bereich Niedersachsen/Bremen (Tischler Nord), die beim Wettbewerb „Die gute Form“ in Hannover präsentiert wurden.

Dabei wollte Henrike Smid, die in Oldenburg lebt, eigentlich etwas anderes machen, war aber noch unentschlossen. Nach dem Abitur ging es mit drei Freundinnen auf eine halbjährige Weltreise, erzählt sie. Nepal, Bali, Thailand, Neuseeland, Australien, Amerika und Portugal wurden besucht. Gerade auch auf Bali zeigte sie sich beeindruckt vom Bootsbau und von den vielen prunkvollen Haustüren. Als sie zurückkam, stand fest, dass es doch die Tischlerlehre sein sollte.

Bei ihrem Vater Carsten Smid, der in Tungeln (Firma „Avard“) Antiquitäten restauriert und handelt, hat sie schon oft mitgeholfen. Die Arbeit mit Furnieren zur Möbelgestaltung macht ihr besonderen Spaß. So hat sie auch für ihr Gesellenstück aus Eiche, Nussbaum und Olive-Esche auf Furnier zurückgegriffen, das ihr Opa eingelagert hatte, erzählt sie. Mit diesem Furnier wurden die Türen in einer Baumstruktur gestaltet.

In dem handgefertigten Schrank stecken 120 Stunden Arbeit. Ein Schienensystem im Innern ermöglicht den schnellen und variablen Einbau von Ablagen, für die Küche, fürs Wohnzimmer oder die Werkstatt. Der besondere Clou ist die Hinterlegung der Türen mit einer dünnen Metallplatte, die es ermöglicht, sie auch als Magnet-Pinnwand zu nutzen. Nachhaltig und langlebig sollte das Möbelstück sein, sagt die frisch gebackene Tischler-Gesellin.

Sie sei sehr zufrieden mit ihrer Berufswahl, sagt Henrike Smid. Sie setzt nun in vierter Generation die Tischlertradition ihrer Familie fort. Ihre drei Brüder haben sich für andere Berufslaufbahnen entschieden, sagt sie. Sie möchte den Meisterbrief machen, eventuell studieren, in Richtung Möbelgestaltung. Und das Ausland lockt wieder.

Eigentlich sollte nach der Gesellenprüfung ein Erasmus-Praktikum in Skandinavien stattfinden. Doch die Corona-Pandemie machte vorerst einen Strich durch die Rechnung. Ziel sei es, durch solche Aufenthalte ihre fachlichen Englischkenntnisse noch zu verbessern, sagt sie. Henrike Smid arbeitet jetzt als Gesellin bei Tischlermeister Guido Einemann in Lintel. Der ist stolz auf seine Mitarbeiterin. Drei junge Leute hat Einemann bislang ausgebildet. Alle drei, darunter eine weitere Frau, haben den praktischen Teil mit der Note eins bestanden, freut sich der Tischlermeister.