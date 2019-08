Dieses Foto aus der Sammlung der Interessensgemeinschaft Modell- und Dioramenbau zeigt nach aktuellem Forschungsstand Mitglieder des Kampfgeschwaders Boelcke, unklar sind Entstehungsjahr und -ort. (FR)

Am Nachmittag des 1. September 1939 hoben die Kampfflugzeuge in Adelheide ab. Gegen 13.25 Uhr war der Einsatzbefehl gekommen: Die III. Gruppe des Kampfgeschwaders 27 (III./KG 27) Boelcke sollte Richtung Polen fliegen. Der Befehlshaber der Luftflotte 1 erteilte folgenden Befehl: „KG 27 greift 16.30 Uhr (über dem Ziel) an: 1. Flughafen Warschau-Okęcie, 2. Flughafen Warschau-Gocław, 3. Munitionsanstalt Rembertow, 4. Stab der Obersten Heeresleitung, vermutlich im Nordteil des Waldes Las Kabacky …“ Ihr Auftrag: Tod und Zerstörung zu bringen.

Der Anflug hatte über das Funkfeuer Waldenburg zu erfolgen, von dort aus Richtung Warschau. Festgelegt war auch bereits, dass die Maschinen nach dem Angriff nicht nach Norddeutschland zurückkehren sollten, sondern nahe der polnischen Grenze zu landen hatten. Für die III./KG 27 wurde der Flugplatz Neumark bei Königsberg als Stationierungsort festgelegt. Die Bevorratung des Platzes galt als sichergestellt. Als Grund für den relativ späten Einsatz der KG 27 an diesem ersten Kriegstag gilt das schlechte Wetter des Vormittags; so startete die III. Gruppe mit 30 Maschinen in Delmenhorst erst gegen 14.15 Uhr.

Gegen 17 Uhr traf das Kampfgeschwader über Warschau ein; als amtliches Ergebnis dieses ersten Angriffsfluges wurde festgehalten: „I./KG 27: Ziel Warschau-Okęcie: Bomben auf Rollfeld und PZL-Werk; II./KG 27: Ziel Warschau-Gocław: Treffer auf dem Südrand des Platzes, Gebäude getroffen; III./KG 27: Ziel Rembertow: Waffen und Munitionsdepot, Bomben im Ziel.“

Mobilmachung Ende August

Der damalige Gruppenkommandeur der III./KG 27, Major Andreas Nielsen, hielt zur unmittelbaren Vorgeschichte dieses ersten Weltkriegseinsatzes fest: „Standort der III./KG 27 war in Delmenhorst und die Gruppe war mit 30 He 111 ausgerüstet. Nach dem 01.07.1939 lag der Schwerpunkt der Ausbildung bei der Vervollkommnung und der Zusammenschweißung der zum Teil noch recht unerfahrenen Besatzungen … Den Abschluss dieser Ausbildungsperiode bildete ein im August 1939 von der Luftflotte 2 (Braunschweig) mit allen Verbänden angesetztes Luftmanöver, welches neben der Verlegung auf und den Einsatz von Feldflugplätzen in Nordwestdeutschland den Einsatz größerer Verbände im Geschwader und Divisionsrahmen üben sollte. Bei Abschluss der Manöver wurde, wenn auch keine vollständige, so doch eine weit fortgeschrittene Einsatzbereitschaft der Verbände sowie der eingesetzten E-Hafenkommandanturen in diesem Raum festgestellt. Die Mobilmachung am 26.08.1939 traf die Gruppe trotz der gespannten Lage völlig überraschend. Mit einem tatsächlichen Kriegsausbruch hatte niemand ernsthaft gerechnet.“

Ohnehin waren alle Verbände so organisiert, dass sie innerhalb weniger Stunden zum Einsatz bereit waren. Nach der Mobilmachung mussten also lediglich die Urlauber zurückgerufen werden. Zugleich wurde jede praktische Ausbildungstätigkeit gestoppt. Nielsen übergab seine Geschäfte als Fliegerhorstkommandant an den dafür bestimmten Major beim Stabe der Kommandantur. Die Arbeit konzentrierte sich nun auf die Herstellung der kriegsmäßigen Einsatzbereitschaft sowie eine etwaige kurzfristige Verlegung auf einen Einsatz-Hafen.

Nielsen weiter: „Die Gruppe erhielt zugleich oder kurz nach dem Mobilmachungsbefehl die Weisung, im Rahmen des Geschwaders auf dem Friedensflugplatz in Bereitschaft liegen zu bleiben, um gegebenenfalls bei einem plötzlichen Angriff durch Großbritannien gegen England eingesetzt zu werden.“ Dieser Befehl habe bis zum 31. August 1939 gegolten. Erst am Morgen des 1. September sei es zu einer einschneidenden Änderung gekommen, wie Nielsen dokumentierte: „Um 4 Uhr wurde der Einsatzbefehl mit Karten und Zielbildern ausgegeben. Nach dem Befehl sollte die Gruppe am 01.09.1939 von Delmenhorst aus selbständig so starten, dass sie um 16 Uhr im Rahmen einer zweiten Angriffswelle eine im Nordwesten Warschaus gelegene Munitionsfabrik angreifen konnte. Nach durchgeführtem Angriff sollte die Gruppe auf dem im Bau befindlichen Flugplatz Königsberg in der Mark als E-Hafen landen und hier wieder sofort die Einsatzbereitschaft herstellen. Der Befehl sah also neben dem Einsatz über eine Entfernung von etwa 1000 Kilometer die gleichzeitige Verlegung auf einen fremden, völlig unbekannten Platz vor. Vorkommandos zu entsenden, war nicht mehr gegeben. Die Verlegung der rollenden Teile musste bestmöglich improvisiert werden.“

Die Gründung des Kampfgeschwaders

Gerade einmal fünf Jahre existierte die Luftwaffe, bevor sie in den Krieg zog. Um die Historie des Kampfgeschwaders Boelcke nachzuvollziehen, muss man in das Frühjahr 1934 zurückgehen, als dem Deutschen Reich das Betreiben einer Luftwaffe noch verboten war. In Faßberg in der Lüneburger Heide wurde zum 7. März 1934 unter dem Namen „Hanseatische Fliegerschule e. V.“ eine erste Luftwaffeneinheit gegründet. Durch Umbenennung entstand zum 1. Mai 1934 die Kampffliegergruppe 154, umbenannt zum 3. April 1935 in Kampfgeschwader Nr. 154 Boelcke. Eine weitere Umbenennung gab es zum 15. März 1937 in Kampfgeschwader 157 Boelcke.

Gleichzeitig wurde das Geschwader von bis dahin drei Staffeln zu je zwölf Flugzeugen auf drei Gruppen mit jeweils drei Staffeln aufgestockt: also verdreifacht. Die dritte Gruppe wurde in Delmenhorst-Adelheide mit den Staffeln sieben, acht und neun mit einem Soll-Bestand von jeweils zwölf Flugzeugen stationiert. Die anderen Gruppen standen in Langenhagen und Wunstorf; der Stab für das gesamte Geschwader kam nach Langenhagen. Schließlich, kurz vor Kriegsbeginn, nämlich zum 1. Mai 1939, kam es zur Umbenennung in Kampfgeschwader Nr. 27 Boelcke.

Warum Boelcke? Nun, Oswald Boelcke war im Ersten Weltkrieg ein Jagdflieger, der auf der Basis seiner Einsätze samt der dazu geführten Propaganda einen gewissen Heldenstatus erreicht hatte. Dieser wurde nach seinem Abschuss und Tod am 28. Oktober 1916 noch gesteigert.

Stationierung in Adelheide

In seinem Buch „Delmenhorst: Residenz – Landstädtchen – Industriezentrum 1371 – 1971“ schreibt Jürgen Peter Ravens im Abschnitt „NS-Staat und Zweiter Weltkrieg 1933 – 1945“: „Die Eingemeindung Adelheides hatte militärische Gründe; Delmenhorst wurde Garnison. Die Verhandlungen begannen 1934. Schon im folgenden Jahr zogen die ersten Soldaten ein … Zwischen Brauenkamper und Wildeshauser Straße war ein umfänglicher Kasernenkomplex aus dem Boden gewachsen. Dazu hatte man Wohnungen für Offiziere und Unteroffiziere gebaut. In Delmenhorst gab es plötzlich ein bisher unbekanntes soziales Element: das Offizierskorps.“

Im April 1936 kamen die ersten Kampffliegerbesatzungen samt des dazu gehörenden Trosses nach Delmenhorst-Adelheide. Oberbürgermeister Wilhelm Müller führte bei der Feierstunde auf dem damaligen Adolf-Hitler-Platz dazu aus: „Dank und Freude bewegen übermächtig unser Herz und Gemüt am heutigen Tage, der wieder einmal die Bevölkerung unserer Stadt zu einem großen Erleben als Schicksals- und Gesinnungsgemeinschaft zusammenführt … Liebe Kameraden der jüngsten deutschen Waffe, die Sie bei uns mit der Garnison Heimatrecht gewinnen wollen und sollen. Viele tausend fleißige Hände haben Tag und Nacht seit einem halben Jahr dort draußen in Adelheide gearbeitet, um Ihnen Unterkunft und Wirkungsstätte zu bereiten … Was dort draußen in Adelheide gleichsam aus dem Boden gestampft wurde, ist Sinnbild des wiedererstandenen Daseinswillens unseres Volkes, Ausdruck seiner wiedergewonnenen Kraft und des unbändigen Willens zu Freiheit und Ehre. Wir Delmenhorster sind stolz, dass wir neben der uns schon vertraut gewordenen und ans Herz gewachsenen Infanterie eine Gruppe des Fliegergeschwaders Boelcke in unserer Stadt aufnehmen dürfen. Wir sind stolz darauf, dass wir so unseren bescheidenen Teil mithelfen dürfen, für des Reiches schimmernde und scharfe Wehr Raum zu schaffen … Heute ist Delmenhorst zur Stadt der Arbeiter und Soldaten geworden. In dieser Stadt der Arbeit, wo man den Mann wertet nicht nach seinem Stande, sondern allein nach der Pflichttreue, mit der er seine Arbeit tut, schlägt jedes Herz dem Soldaten entgegen, der berufen und gewillt ist, mit der Schwertfaust dieser Arbeit Schutz und Schirm zu gewähren.“

Schon zu Friedenszeiten bereiteten sich die Adelheider Flieger auf den geplanten großen Krieg vor; außerdem waren sie im Einsatz zu propagandistischen Zwecken, etwa jeweils mit Paraden zu Hitlers Geburtstag oder dem Begehen des Boelcke-Tages jeweils am 28. Oktober, dem Todestag des Weltkrieg-I-Fliegers. So war das Geschwader mit Abordnungen aller drei Gruppen 1936 an der Gedenkfeier zum 20. Todestag von Oswald Boelcke an dessen Grab in Dessau vertreten. Einen Großen Bahnhof erhielt der Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß, als er im Herbst 1937 dem Fliegerhorst Adelheide einen Besuch abstattete. Die Bedeutung gerade des Kampfgeschwaders Boelcke für die massiv geförderte Luftwaffe wurde damit nochmals unterstrichen. So richtig groß heraus auch beim breiten Publikum kamen die Flieger des Delmenhorster Geschwaders Anfang März 1938, als es im Norden der Stadt eine große Flugschau gab, an der angeblich über 100 000 Besucher teilnahmen. Bei diesem „Volksflugtag“ gab es Militär zum Anfassen und natürlich spektakuläre Stunts in der Luft.

Auch zu Aggressionshandlungen wurde das Boelcke-Geschwader frühzeitig eingesetzt. Ende September 1938 überflog das Geschwader angeblich auf direkten Befehl Adolf Hitlers das Sudetengebiet, also Teile der Tschechoslowakei, um so eine Demonstration der Stärke zur Durchsetzung des „Münchner Abkommens“ abzuliefern. Scharfe Waffen oder Bomben sollen dabei nicht an Bord der Maschinen aller drei beteiligten Gruppen des Boelcke-Geschwaders gewesen sein. So richtig ernst wurde es mit der Kriegsvorbereitung, als Deutschland auf Anweisung Hitlers das Versteckspiel um die Beteiligung der Legion Condor aufgab und stattdessen eine detailliert geplante Propagandakampagne für diese Speerspitze des deutschen Militarismus in Gang gesetzt wurde.

Ein ausführlicher Nachkriegsbericht über den Einsatz der Flieger der Legion Condor ist im Militärarchiv Freiburg einzusehen. In seinem mehr als 100-seitigen Beitrag „Die deutsche Luftwaffe im spanischen Krieg“ hat Hans Henning von Beust, von Oktober 1940 bis wahrscheinlich Februar 1942 Gruppenkommandeur der Delmenhorster Flieger, differenziert über seinen Einsatz in der Legion Condor berichtet. Dabei erläutert er auch, dass er eine der Staffeln anführte, die Gernika am 26. April 1937 in Schutt und Asche legten. Zudem beleuchtet er das praktische Zusammenwirken von Luftwaffe und Bodentruppen im Krieg. Aus seinen Ausführungen wird deutlich, welche Bedeutung das „Übungsfeld“ Spanien für die folgende Weltkriegsführung der deutschen Wehrmacht hatte. So ist es kein Wunder, dass zu Beginn des Krieges darauf wert gelegt wurde, dass möglichst in jeder Kampffliegerbesatzung mindestens ein Spanienlegionär an Bord war.

Auch regional konnte und sollte im Juni 1939 endlich die Geheimniskrämerei um die „Helden“ vom Adelheider Flugfeld aufgegeben werden. Unter dem Titel „Delmenhorster Spanienfreiwillige der Legion Condor wieder in der Heimatregion“ fand sich daher am 10./11. Juni 1939 im Delmenhorster Kreisblatt eine ganze Bilderseite von dem großen Empfang für die Heimgekehrten, ergänzt um einen ausführlichen Wortbericht. Oberst Otto Sommer erläuterte dabei: „Die Gruppe Delmenhorst hat zahlenmäßig einen beträchtlichen Teil der Spanienkämpfer gestellt und es ist uns wohlbekannt geworden, daß ihr euch drüben tapfer geschlagen habt. Diese Tatsache freut mich natürlich ganz besonders und ich drücke euch ihretwegen hiermit sinnbildlich die Hand.“ Damit sollte die Diskussion darüber, ob überhaupt Flieger der III./KG 27 an der Legion Condor beteiligt waren, erledigt sein.

Der Zweite Weltkrieg

Zurück zum 1. September 1939. Die 30 Maschinen aus Adelheide waren mit je 2000 Kilogramm Bomben bestückt, außerdem vollgepackt mit Ausrüstung, die auf dem E-Flughafen benötigt wurde. Zu der Standardbesatzung von vier Personen flog in jeder Maschine ein Wartungsspezialist mit, damit in Königsberg-Neumark das benötigte Personal sofort vorhanden war. Nielsen führte dazu aus: „Über Warschau war unter Einwirkung des ersten Massenangriffs am Morgen durch die verursachten Brände die Wolkendecke aufgerissen, so daß das Ziel einwandfrei angeflogen werden konnte. Durch Zufall traf die erste Bombe bereits den Wasserturm, also das Herzstück der Munitionsanstalt. Die Masse der Bomben lag im Ziel."

Zu dem Einsatz des ersten Kriegstages aus dem Blickwinkel der in Adelheide stationierten Bomberbesatzungen liegt der persönliche Bericht eines Soldaten vor: „Es war ein stolzes Gefühl, zum Feindflug starten zu können. Wir nahmen bei herrlichem Wetter Kurs auf Königsberg. Unter uns lag friedlich das deutsche Land, und Bauern arbeiteten auf ihren Äckern. Unsere Besatzung, vier Unteroffiziere, war ausgezeichneter Laune. Auch sangen wir und konnten uns natürlich gegenseitig in der Eigenverständigung hören. Wir sangen weniger schön aber laut. Von Delmenhorst überflogen wir Bremen, die Flüsse Weser, Elbe und Oder und waren bald über Königsberg in der Neumark. Der Kurs wurde auf die polnische Grenze geändert. Diese überflogen wir dann um 16.15 Uhr bei Czarnkow. Hier sahen wir die ersten Spuren des Krieges. Zerstörte Brücken über den Fluss Netze, ausgebrannte Dörfer, in denen wahrscheinlich Volksdeutsche wohnten. Wir merkten auch gleich den Unterschied zwischen der deutschen und der polnischen Landschaft. Drüben waren die Straßen nicht ausgebaut und die Häuser armselig. Wir nahmen Kurs auf Warschau. Das Wetter war inzwischen schlechter geworden und wir mussten runtergehen … Vor Modlin sichteten wir erstmals die Weichsel bei einer Flughöhe von 1500 Meter. Über Modlin bekamen wir das erste Flakfeuer, und zwar sehr stark … Um 17.10 Uhr kam Warschau in Sicht. Gleichzeitig begann ein mörderisches Flakfeuer aller Kaliber und dazu kamen die ersten polnischen Jäger in Sicht. Deutsche Zerstörerflugzeuge sicherten unseren Anflug. Wir konnten kaum unterscheiden, was deutsche und polnische Maschinen waren. Jetzt hatte ich auch keine Zeit zum Schießen, sondern wandte mich meinem Ziel zu. Als ich das Ziel im Visier hatte, löste ich die Bomben aus und verfolgte ihren Weg. Die ersten lagen zu kurz, die restlichen zwei genau im Ziel. Es schoss eine gewaltige Feuersäule hoch unter starker Rauchentwicklung. Es war 17.15 Uhr. Wir bogen dann scharf nach Norden ab, nahmen Kurs auf Königsberg in der Neumark … Kurz nach 19 Uhr landeten wir wohlbehalten … Wir hatten unsere Feuertaufe erhalten!“

Angriffsziel Polen

Die Angaben Nielsens, dass er bis Ende August 1939 von einem Angriff seiner Gruppe auf England ausgegangen sei, ist vor dem Hintergrund der Forschung mit Vorsicht zu genießen. Schließlich war die gesamte deutsche Kriegsstrategie zunächst nicht auf einen großen Krieg angelegt, sondern auf die scheibchenweise Übernahme von Territorien in unmittelbarer Nachbarschaft. Hubert Brieden und Tim Rademacher legen in ihrer Monografie „Luftwaffe, Judenvernichtung, totaler Krieg“ zudem detailliert dar, dass die Soldaten der Wehrmacht in den Monaten vor Ausbruch des Krieges systematisch ideologisch und technisch-taktisch auf den Feind Polen vorbereitet worden waren. Fliegertruppe und Flakartillerie wurde von Hermann Göring mit einem „Orientierungsheft Polen“ auf den Angriff eingestimmt. Besonders hervorgehoben wurde dort der relativ hohe Anteil von Juden in der polnischen Bevölkerung von circa zehn Prozent. In einer beigefügten Karte wurden 13 Städte mit einem besonders hohen jüdischen Bevölkerungsanteil benannt. Basis dafür war eine Karte aus dem antisemitischen Standardwerk von Peter-Heinz Seraphim von 1931 mit dem Titel „Das Judentum im osteuropäischen Raum“. In dieser befindet sich eine Karte „Die wichtigsten Judenstädte in Polen“. Darin ist auch der Ort Łomza aufgeführt, westlich von Białystok gelegen, damals von etwa 25 000 Menschen bewohnt.

Auch Angriffsziele in Polen wurden in einem längeren Planungsprozess festgelegt und in Karten vermerkt. Brieden bezieht sich auf eine Besprechung vom 11. August 1939, wonach die Zielbearbeitung an diesem Tag weitgehend abgeschlossen war. Er zitiert ein Schreiben: „Von den etwa 950 Zielen sind etwa 850 luftbildmäßig abgedeckt und nicht gedeckte Ziele sind unter Beinahme brauchbarer Skizzen ebenfalls zielmäßig abgeschlossen.“ Eine Woche später sollte der Druck der Zielunterlagen abgeschlossen sein. Fest steht laut Brieden: „Der Feind war identifiziert, die Ziele waren präzise markiert. Skrupel würden die eingesetzten Bomberbesatzungen nach der intensiven ideologischen und militärischen Vorbereitung kaum kennen.“

Bombardierung von Łomza

Für den 7. September 1939 war die III./KG 27 mit der Bombardierung des Städtchens Łomza beauftragt. „Die 8. Staffel griff die Festung Łomza an, vor der deutsche Truppen lagen und sehr schlecht vorwärts kamen“, schrieb ein Unteroffizier, der an dem Einsatz nicht teilnehmen konnte, weil seine Maschine in der Reparatur war. „Dann mussten wir zusehen, wie unsere Kameraden zum Feindflug starteten. Da half kein schimpfen und fluchen“, gab er seine Stimmung wieder. „Am Abend hofften wir ganz leise, dass die Maschine bis zum Morgen klar wird.“

In einem „Erfahrungsbericht des Kampfgeschwaders Boelcke Nr. 27 über seinen Einsatz Ost“, datiert vom 4. Oktober 1939, findet sich dazu folgende Bemerkung: „Angriffe gegen Ortschaften. Bei Angriffen auf Marschkolonnen in den Ortschaften, Anflug im Kettenverband, Kettenführer fliegt die belegten Straßen ab. Zur Zerstörung von Ortschaften ist eine große Munitionsmenge erforderlich; so mußte zur Zerstörung von Łomza eine Gruppe zweimal eingesetzt werden. Günstigste Munitionsart: SC 250 kg, SC 50 kg und SD 50 kg. Bei allen Angriffsarten erwies sich das Werfen aus großen und mittleren Höhen als besonders günstig.“ Zur Erklärung: SC bedeutete „Sprengbombe cylindrisch“, SD „Sprengbombe dickwandig“. Weiter im Erfahrungsbericht: „Gute Trefferergebnisse – wenig Verluste durch Flak- und M.G.-Beschuss. Tiefangriffe haben keine größere materielle Wirkung. Der auf diese Weise angreifende Verband muss sehr weit auseinandergezogen werden und wird in vielen Fällen eine Übersicht über sein Ziel und dessen Schwerpunkt nicht behalten.“

Inhaltlich wird diese Passage, erstellt für den rasch erarbeiteten Sammelband „Erfahrungsberichte der Verbände der Luftflotte 1 im Polenkrieg“, Major Andreas Nielsen zugeschrieben. Der eigentliche Bericht von Nielsen wird in einer ausführlicheren Fassung von Brieden zitiert. Der Befehl habe gelautet, „die Festung Łomza in zweimaligem Angriff zu zerstören, um so dem vor dieser Festung liegenden XXI. A.K. den Übergang über den Narew zu ermöglichen. Die Angriffe wurden planmäßig durchgeführt, Stadt und Festung, in denen sich die Polen hartnäckig verteidigten, wurden mit Ausnahme der beiden Kirchen fast vollständig zerstört. Der Vormarsch konnte ohne wesentlichen Widerstand fortgesetzt werden.“

Bei der Bombardierung Łomzas, die mehrere Stunden dauerte, kamen über tausend Menschen ums Leben, zahlreiche Gebäude wurden zerstört und fielen den Flammen zum Opfer. Auch die 1879 erbaute Synagoge brannte beim Angriff des KG 27 Boelcke am 7. September 1939 aus. Die Formulierungen des internen Berichts lassen zudem den Schluss zu, dass die Bombardierung von Łomza nicht die einzige Zerstörung eines Ortes durch Flieger des KG 27 war; das legt schon die Zwischenüberschrift „Angriffe gegen Ortschaften“ nahe. Auch der zweimalige Anflug samt Bombardierung lässt sich nicht als Versehen oder Ergebnis eines missglückten Erstversuchs auslegen; dafür ist die Formulierung von der „planmäßigen Durchführung“ des Auftrags bei Nielsen zu eindeutig. Außerdem lassen die massiven Zerstörungen samt der hohen Zahl an Toten den Schluss zu, dass mit diesem Angriff mit besonderer Wucht zur Demoralisierung auch der örtlichen Zivilbevölkerung beigetragen werden sollte. Dass bei der Auswahl von Łomza neben Polen- auch Judenfeindlichkeit eine Rolle gespielt haben dürfte, lässt sich mit Blick auf die bereits zitierte Karte „Die wichtigsten Judenstädte in Polen“ von 1931 schließen. Łomza gehört dort zu den wenigen im Nordosten befindlichen Städte des damaligen Polen.

Dieser dokumentierte Angriff vom 7. September 1939 belegt, dass die in Delmenhorst-Adelheide stationierten Kampfpiloten schon in der Anfangszeit des Zweiten Weltkriegs an blutigen Terroraktionen gegen städtische Zivilbevölkerungen aktiv beteiligt waren. Zumindest nach heutigen Standards, wohl auch nach der richtigen Interpretation des Völkerrechts der damaligen Zeit, handelte es sich dabei um ein Kriegsverbrechen. Da entlastet es die III./KG 27 nicht, dass im Verlauf des Polenkrieges über 150 polnische Ortschaften und Städte durch Luftangriffe zerstört wurden. Die Kämpfer vom Fliegerhorst Adelheide hatten bewiesen, dass sie zu jeder (militärisch legitimierten) Schandtat bereit waren. Dass die Einschüchterungsstrategie Erfolg zeigte, lässt sich einem zynischen Kommentar des bereits zitierten Unteroffiziers von der 8./KG 27 zum 13.09.1939 entnehmen. Wegen des schlechten Wetters im Bereich Białystok hatte die Besatzung die geladene Bombenfracht nicht abwerfen können, stattdessen flogen sie teilweise in einer Höhe von unter 500 Metern: „Unterwegs sahen wir öfters, dass die Bevölkerung aus den Häusern stürzten und vor unseren Maschinen flüchteten. Anscheinend haben die Polen einen ungeheuren Respekt vor uns.“

Rückkehr in die Heimatstandorte

Bereits am 20. September 1939 kehrten die Boelcke-Flieger wieder an ihre Heimatstandorte in Norddeutschland zurück, empfangen mit militärischen Ehren. Zumindest in Langenhagen wurde für die rückkehrenden „Helden“ eigens ein roter Teppich ausgerollt. Nach dem Bericht des Majors Nielsen soll die III. Gruppe bereits am 16. September nach Delmenhorst zurückgekehrt sein. Als Ergebnis fasste er zusammen: „Während des Polenfeldzuges hat die Gruppe im Ganzen zwei Flugzeuge durch Bruch bei der Landung verloren. Mehrere Flugzeuge waren durch leichte Flak und durch Erdbeschuss zum Teil mehrmals leicht beschädigt. Tote: keine. Verwundete: drei Angehörige des fliegenden Personals. Kommandeur, Staffelkapitäne und eine beträchtliche Anzahl des fliegenden Personals wurden mit dem EK II ausgezeichnet. Am 16.09.1939 kehrte die Gruppe mit 28 Flugzeugen in den Friedensstandort Delmenhorst zurück.“

Seit dem 16. September, erläutert Brieden, war das Traditionsgeschwader 27 wieder der Luftflotte 2 unterstellt und sollte sich für die Rückverlegung nach Westen bereithalten. Der bereits mehrfach zitierte Unteroffizier schrieb dazu unter dem 19. September: „So gut das Wetter mit uns gemeint hatte, als der Krieg begann, jetzt war es unerbittlich. Es wurde und wurde nicht besser. Im Stillen hoffte jeder doch noch auf einen Einsatz, aber wir hatten uns getäuscht. Am Nachmittag kam der Befehl zum Entladen. So holten wir schweren Herzens die Sachen wieder aus den Schächten der Maschine. Morgen sollte es nach Delmenhorst zurückgehen. Wir wären gerne noch hiergeblieben. Am Abend hörten wir die Rede des Führers aus dem befreiten Danzig.“

Und für den Tag darauf notierte er: „Über Bremen flogen wir eine Begrüßungsschleife. Dann ein schneidiger Tiefangriff auf den Platz in Delmenhorst und wir landeten. Wir warteten noch auf unsere Kameraden, die etwas später eintrafen. Die Gattin unseres Staffelkapitäns begrüßte uns und überreichte jedem einzelnen Blumen … Der Platzkommandant hieß uns in einer kurzen Ansprache willkommen in der Heimat. Die Kapelle spielte den Marsch der Deutschen und dann ging es in die Unterkünfte.“

