Ein 51-jähriger Lastwagenfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der A1 bei Harpstedt tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte es auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg im Bremer Bereich einen schweren Unfall gegeben. Dies sorgte für leicht stockenden Verkehr zurück bis zur Anschlussstelle Wildeshausen-Nord. Ein 25-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der mit Lebensmitteln beladen war, passte seine Geschwindigkeit an und rollte. Genauso auch ein ihm folgender 73-jähriger Fahrer eines Lastwagens, der Milchpulver geladen hat. „Der Fahrer eines mit Maschinenbauteilen beladenen Sattelzuges hat dieses leicht Rollende nicht gesehen“, berichtete ein Polizeisprecher. Der 51-jährige Fahrer aus dem Landkreis Stendal fuhr auf den Lastwagen des 73-Jährigen auf und wurde dabei tödlich verletzt. Mit leichten Verletzungen kam der 73-jährige Mann davon. Sein Sattelzug wurde durch den Aufprall noch in den mit Lebensmitteln beladenen Lastwagen geschoben, dessen 25-jähriger Fahrer dabei unverletzt blieb. Neben 25 Feuerwehrleuten aus Wildeshausen, drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzwagen war bei diesem Unfall auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Hamburg wird voraussichtlich noch bis 22 Uhr voll gesperrt sein.