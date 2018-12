Großenkneten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tödlicher Verkehrsunfall an Heiligabend

In der Ortschaft Großenkneten ist es am späten Heiligabend zu einem schweren Autounfall gekommen. Ein Mann kam mit seinem Wagen von der Straße ab und krachte in einen parkenden Lkw.