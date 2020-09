Weil aus einer Wohnung an der Dr.-Eckener-Straße in Wildeshausen dichter Rauch drang, ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am späten Sonntagabend dorthin ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Einsatzkräfte einen auf dem Herd vergessenen Topf für den Qualm verantwortlich machen. Ein Schaden ist laut Einsatzbericht nicht entstanden.