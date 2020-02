Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei hatten die Bewohner das verrauchte Haus bereits verlassen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Die Berufsfeuerwehr sowie die Frewilligen Feuerwehren Delmenhorst sind am Dienstag gegen 19.30 Uhr mit elf Wagen zu einem Mehrparteienhaus an der Düsternortstraße gefahren, um dort einen Küchenbrand zu löschen. Dieser wurde durch einen im Backofen vergessenen Topf hervorgerufen – die Folgen waren überschaubar. Denn das Feuer im zweiten Obergeschoss konnte schnell gelöscht werden. So entstand nur ein leichter Schaden in noch unbekannter Höhe am Herd und an einer Therme. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei hatten die Bewohner das verrauchte Haus bereits verlassen. Vorsorglich wurden dennoch auch ein Rettungswagen und ein Notarztwagen entsandt. Weil alle Bewohner unverletzt blieben, kamen diese aber nicht zum Einsatz.