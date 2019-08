Deutlich länger als ursprünglich geplant hat sich am Donnerstagabend die kontrollierte Sprengung eines Torpedos aus dem Zweiten Weltkrieg in Hude hingezogen. Der Sprengsatz, der bei Bauarbeiten an der Bremer Straße gefunden war, konnte nach Polizeiangaben erst gegen 1.30 Uhr in der Nacht gesprengt werden. Eigentlich hatte die Aktion bereits um 21 Uhr beendet sein sollen.

Während die Evakuierung der betroffenen Ortsteile Wüsting und Altmoorhausen weitgehend planmäßig verlief, sorgte unter anderem eine Rinderherde für Verzögerungen. Die Tiere standen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe der Kiesgrube, in der die Sprengung stattfand. Und auch sie mussten erst einmal in Sicherheit gebracht werden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, waren die Evakuierungsmaßnahmen um den Fundort gegen 22.45 Uhr abgeschlossen. Danach konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit dem Auseinanderziehen der Bombe beginnen. Treib- und Sprengkörper waren um 23 Uhr voneinander getrennt. Um Mitternacht konnten Sprengkörper und Bombe schließlich verladen und zur Kiesgrube transportiert werden. Dort erfolgte die kontrollierte Sprengung um 1.30 Uhr. Im Anschluss durften die evakuierten Anwohner in ihre Häuser zurückkehren.

Dank an alle Beteiligten

Bei dem gefundenen Sprengkörper handelte es sich um eine etwa drei Meter langen Torpedomine. Vermutlich hatten deutsche Soldaten den Sprengkörper 1945 auf ihrem Rückzug eingegraben, um die Bremer Straße sprengen zu können, wenn sie von alliierten Kräften benutzt worden wäre.

Die Einsatzleitung der Polizei richtete ihren ausdrücklichen Dank an die Gemeinde Hude, die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren sowie die Hilfsdienste DRK, Johanniter, Malteser. "Ohne das große Engagement der vielen ehranamtlichen Helfer hätte die Evakuierung nicht so einen reibunsglosen Verlauf genommen", erklärten die Verantwortlichen.