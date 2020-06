Andreas Vogler (links) und Mouez Saad vor ihrem wahrscheinlich bislang größten Coup in Delmenhorst: Die beiden Delmenhorster Köpfe von Kristensen Invest haben den City-Point gekauft und auch schon unterschriftsreife Verträge mit einem Einzelhändler, der das komplette Erdgeschoss beziehen wird. Wer das ist? Wird noch nicht verraten. (Fotos:Tammo Ernst)

An der Ecke Kirch- und Lange Straße beginnt die Elendsmeile. Vorbei an den fast toten Fronten des City-Points, der nur noch eine Schlachterei und einen Handyladen im Erdgeschoss beherbergt, vorbei an Hertie. Es ist die Ecke, in der der Lauf in der Innenstadt abrupt abreißt, alle Einzelhändler ab dort, im Osten der City, haben es schwer. Man muss es so sagen: Diese Ecke ist ein toter Punkt in der Fußgängerzone.

Das soll sich ändern. Die in Delmenhorst ansässige Kristensen Invest hat das Gebäude gekauft. „Seit über zwei Jahren sind wir am City-Point dran“, sagt Andreas Vogler, geschäftsführender Gesellschafter bei Kristensen. „Am 19. Mai haben wir es endlich gekauft.“ Und er sagt auch, dass es bereits unterschriftsreife Verträge gebe. Dass sie noch nicht unterzeichnet sind, sei allein der Corona-Krise geschuldet. „Aber wir haben an der Stelle noch ein zweites Eisen im Feuer.“ Soll heißen: Wenn Kandidat eins doch noch abspringt, ist er zuversichtlich, dass sofort Ersatz parat steht. Ende Juli, Anfang August sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Das Gebäude soll komplett umgebaut werden, die unteren Geschosse werden entkernt, der Lichthof geschlossen. Im Erdgeschoss wird es dann nur noch ein Geschäft geben, rund 700 Quadratmeter werden dann von einem Händler bespielt. Wer das ist? Wird noch nicht verraten. Welche Branche? Auch dazu sagt Vogler nichts. Zumindest im Moment. „Im ersten und zweiten Geschoss sollen Büroräume entstehen“, erzählt Vogler. Alle bisherigen Geschäfte und Büro-Nutzer müssen für den Umbau aber ausziehen, die Kündigungen sind bereits ausgesprochen. Die elf Wohnungen im dritten und vierten Stock bleiben dagegen unverändert erhalten. „Wir werden aber das Treppenhaus sanieren und einen neuen Fahrstuhl einbauen.“ Alles in allem steckt Kristensen rund 4,5 Millionen Euro in die Immobilie. Aktuell wird ein neues Brandschutzkonzept erarbeitet. Wenn die Baugenehmigung rechtzeitig vorliegt, rechnet Vogler damit, dort im Herbst des kommenden Jahres zu eröffnen.

Dieses ehemalige Prestige-Objekt der Innenstadt, das einst auch einen Durchgang zu Karstadt hatte und bestens frequentiert war, könnte mit Blick auf die schwierige Situation im östlichen Teil der Innenstadt Signalcharakter entfalten. Nicht nur, weil es mehr Besucher als die bisherigen Läden anzieht und so helfen könnte, die Ströme wieder stärker in den östlichen Teil der City zu lenken. Von einer Ansiedlung eines großen Einzelhändlers könnte auch die Wiederbelebung der Hertie-Immobilie profitieren, weil diese innerstädtische 1B-Lage insgesamt aufgewertet wird, wenn es Vogler tatsächlich gelingen sollte, einen attraktiven Filialisten für die Fläche zu gewinnen.

Bisher war der Kauf des City-Points aus dem Portfolio des Hamburger Verwalters Griese und Hansen an den Preisvorstellungen gescheitert. Dabei hatte sich Vogler schon die eine oder andere Nachnutzung überlegt. Unter anderem stand er kurz davor, einen Vertrag mit der Kaufhaus-Kette Woolworth zu unterzeichnen, mit der parallel übrigens auch Hertie-Investor Werner Uhde verhandelte. Schließlich guckten sowohl Vogler als auch Uhde in die Röhre, weil Woolworth entschied, ins Jute-Center zu ziehen. „Auch die Planungen, dort ein Hotel mit 47 Zimmern zu eröffnen, haben sich dann zerschlagen“, erzählt Vogler. Zuletzt sollte es eine Kooperation von Kristensen und Griese geben. Doch dann wollten die Hamburger verkaufen.

Das Haus Lange Straße 101 beherbergt unter anderem die Bonita-Filiale, die ehemalige Ditsch-Ecke, aus der Brezeln verkauft wurden, ist allerdings ein Schandfleck, den Kristensen Invest in gewohnter Manier beseitigen möchte. (TAMMO ERNST)

Das war nicht der einzige Neuerwerb des Investors. Am Donnerstag kamen zwei weitere Innenstadthäuser hinzu. „Wir haben die Immobilie Lange Straße 101 gekauft“, erzählt Vogler. Im Erdgeschoss ist die Modekette Bonita ansässig, auch der Kinderschutzbund ist dort untergebracht. Im ersten Obergeschoss befinden sich die ehemaligen Räume des Restaurants „Da Mimmo“, die eigentlich nur noch für Feiern genutzt werden sollten. „Darüber gibt es noch zwei Praxisflächen, die wir in Büroräume umbauen wollen“, sagt Mouez Saad, der für das Assetmanagement bei Kristensen zuständig ist. Und dann ist da noch der kleine Eckladen im Erdgeschoss, in dem früher der Brezel-Bäcker Ditsch untergebracht war. „Wir gehen davon aus, dass wir diese Fläche im Erdgeschoss relativ zeitnah vermieten können“, sagt Saad. Natürlich werde auch an diesem Haus die Fassade erneuert und verschönert. Rund zwei Millionen Euro werden in die Sanierung fließen, schätzt Vogler.

Lange Straße 26, vor drei Jahren zog die Modekette Engbers mit ihrer Filiale dort aus. Das Haus ist arg sanierungsbedürftig, vielleicht wird es auch abgerissen und es kommt ein Neubau. (TAMMO ERNST)

Als Zugabe zu diesem Deal mit einem französischen Investor gab es das Haus Lange Straße 26, in dem bis 2017 die Modekette Engbers eine Filiae betrieb. Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Wie Vogler damit umgeht, ist noch offen. Eventuell wird nur der Geschäftsraum unten saniert, Mietinteressenten gebe es. Eventuell wird das Haus auch durch einen Neubau ersetzt. „Die Low-Budget-Lösung kostet uns rund 500 000 Euro, mit Abriss und Neubau landen wir bei circa 1,3 Millionen Euro“, rechnet Vogler vor. „Wir modernisieren in allen drei Immobilien 2500 Quadratmeter in der City“, sagt Saad. Und wenn das geschehen ist, sollen alle drei Gebäude in einen Immobilienfonds überführt werden, der weiterverkauft werden soll.