Gerade in Regalen, in denen sich sonst Toilettenpapier türmt, herrscht gerade gähnende Leere. (PETER SCHATZ)

Delmenhorst. Toilettenpapier? Weggehamstert. Nudeln? Auch. Mehl sowieso. Also Unsinn, sagt die Politik, die Versorgung ist gesichert. Was fehlt also wirklich im Supermarktregal? Eine Erkundungstour durch einige Supermärkte in der Stadt soll Klarheit bringen. Und tatsächlich: Zunächst scheint alles so wie immer. Auf den reich gefüllten Parkplätzen räumen Menschen ihre Einkäufe in die Autos, sie unterhalten sich, die ersten Sonnenstunden des Frühlings beleben die Stadt in Zeiten der häuslichen Isolation. Die Bilder von menschenleeren Orten, die immer wieder in den Nachrichten zu sehen sind, kommen einem da vor wie ein Gerücht. Doch beim genaueren Hinschauen wird schnell klar: Normal ist hier nichts. Gleich an den Eingängen der Märkte werden die Kunden auf die Nutzungspflicht eines Einkaufswagens hingewiesen. Diese Maßnahme soll für mehr Distanz zwischen den Käufern sorgen.

Beim Eintreten grinsen einem zunächst reich gefüllte Regale entgegen. Für alle Naschkatzen gibt es an dieser Stelle schon einmal Entwarnung, an Süßigkeiten fehlt es derzeit nirgends. Es sind eben ganz bestimmte Produkte wie Grundnahrungsmittel, die während Krisenzeiten gefragt sind, das wird spätestens beim Durchstreifen der Gänge deutlich: Mehl, Reis, Nudeln, haltbare Milch sowie aktuell Hefe sind zur Mangelware geworden. Und wie reagieren die Käufer auf die Situation?

„Ich habe keine Angst einkaufen zu gehen und ich gehe auch nicht zweimal, wenn etwas fehlt, dann nehme ich halt etwas anderes“, erzählt eine junge Einkäuferin, deren Name aber, wie die vieler Gesprächspartner, nicht in der Zeitung stehen soll. Deswegen lassen wir sie einfach weg. Im Einkaufswagen der jungen Frau liegt ein Paket Haferflocken, das habe sie in den vorigen Wochen beispielsweise nicht bekommen, berichtet sie. Eine andere Dame, die gerade einen Discounter verlässt, sagt, dass sie nicht häufiger als gewöhnlich einkaufen gehe. „Das ist in dieser Situation auch nicht sinnvoll“, findet sie. Am Anfang der Krise sei der Mangel bestimmter Artikel zudem deutlich spürbarer gewesen. „Mittlerweile wurden Maßnahmen ergriffen, so werden bestimmte Produkte wie Mehl, Zucker oder Nudeln nur noch zu haushaltsüblichen Mengen verkauft, sodass man diese Sachen eigentlich wieder überall kaufen kann,“ sagt sie.

Es gibt also Entwarnung, ein Lebensmittelnotstand ist derzeit nicht zu befürchten, und doch gibt es ein Produkt, das wie ein Goldschatz gehütet wird und schlicht nirgends zu bekommen ist: Toilettenpapier. In den Regalen, in denen sich sonst die Pakete türmen, herrscht gähnende Leere. Ein ähnliches Bild bietet sich bei Küchenpapier oder Taschentüchern. „Papier jeglicher Art zu bekommen ist schwierig im Moment“, erzählt eine Drogeriemarkt-Kundin. Auf Zetteln werden Kunden daher darum gebeten, auf Vorratskäufe zu verzichten. Toiletten- und Küchenpapier wird – wenn erhältlich – nur in haushaltsüblichen Mengen, also je ein Paket pro Haushalt, verkauft. Auch Handseife und Desinfektionsmittel sind kaum zu bekommen. Dabei fällt in vielen Märkten auf, dass sowohl bei den Hygieneprodukten als auch bei den gefragtesten Lebensmittel vor allem die günstigen No-Name-Produkte vergriffen sind, während teure Markenprodukte häufig noch erhältlich sind.

Ein anderer Faktor, der den Einkauf zum Spießrutenlauf machen kann, ist der Kontakt zu anderen Menschen, findet die Drogeriemarkt-Kundin. Viele Menschen seien nervös, trügen Mundschutz und Einweghandschuhe. „Es sind meinem Empfinden nach weniger Leute unterwegs. Die meisten verhalten sich besonnen und halten Abstand“, berichtet sie. Allerdings gebe es auch immer wieder Situationen, in denen Personen nicht ausreichend Distanz hielten und drängelten, um an ihre Waren zu gelangen, ergänzt sie. „Ich selbst halte bewusst Abstand.“

Eine schwierige Zeit ist es vor allem für die Einzelhändler und ihre Mitarbeiter, für diejenigen, die an der Front tätig sind. „Es ist eine Katastrophe. Es gibt so viel zu tun. Wir laufen auf dem Zahnfleisch“, sagt eine Verkäuferin. Vor allem die psychische Belastung mache ihr dabei zu schaffen. „Der Kontakt mit den Kunden ist einfach sehr problematisch.“ Viele verhielten sich demnach den Mitarbeitern gegenüber aggressiv und egoistisch. Beleidigende Aussagen von Kundenseite seien dabei keine Seltenheit. Aber auch unter den Kunden käme es immer wieder zu Auseinandersetzungen.

„Viele haben offensichtlich nicht begriffen, was hier eigentlich los ist. Manche interessiert es einfach nicht, die anderen ignorieren die Regeln und halten keinen Abstand zu uns“, erzählt sie weiter. Deswegen wurde im Kassenbereich ein Spritzschutz aufgehängt. „Wir haben vor den Kassen auch Kisten aufgestellt, damit die Kunden zumindest dort den Abstand zu uns wahren.“ Zudem würden Handschuhe getragen und regelmäßig Hände und Kassen desinfiziert. Eine Reinigungsfirma sorge rund um die Uhr dafür, dass alles, womit Kunden in Kontakt kämen, desinfiziert wird. Eine weitere Maßnahme, die Ordnung ins Corona-Chaos bringen soll, ist die Regelung der Kundenanzahl im Markt. „Dafür haben wir Security an den Eingängen. Die lassen nur eine bestimmte Anzahl an Personen herein, damit es überhaupt möglich ist, genug Abstand einzuhalten.“

In dieser schwierigen Zeit gibt es jedoch auch Lichtblicke, erzählt die Verkäuferin. „Es gibt auch Kunden, vor allem ältere Menschen, die unsere Arbeit zu schätzen wissen und ihre Dankbarkeit zeigen und uns Schokolade oder Blumen schenken“, sagt sie mit einem Lächeln. Das sei aber eher selten.