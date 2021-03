Im Wollepark wollen Angehörige und Freunde Qosay K. gedenken. Er verstarb nach einem Polizeieinsatz. (Ingo Möllers)

Freunde, Angehörige und das „Bündnis zur Erinnerung an Qosay“ möchten am Mittwoch, 17. März, dem verstorbenen 19-jährigen Qosay K. um 17.30 Uhr im Wollepark gedenken. Die Organisatoren der öffentlichen Trauerfeier für den Verstorbenen wollen so ihrem Schmerz und der Fassungslosigkeit über den Tod des jungen Mannes Ausdruck verleihen. Sie fordern eine Aufklärung des Falls und Gerechtigkeit für den jungen Mann. Der 19-Jährige verstarb Anfang des Monats nach einem Polizeieinsatz. Die Trauernden werfen den Beamten vor, Qosay K. bewusst medizinische Hilfe vorenthalten zu haben. Am Freitag, 5. März, wurde der 19-Jährige im Wollepark von zwei Polizeibeamten kontrolliert, da er offenbar Drogen konsumierte. Der Mann floh zunächst. Bei der Festnahme kam Pfefferspray zum Einsatz. Zwei Stunden später kollabierte Qosay K. in seiner Zelle und verstarb am darauffolgenden Tag im Krankenhaus. Die Todesursache ist noch unklar. Treffpunkt der Trauerfeier ist der Ort des Geschehens im Wollepark.