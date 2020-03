Auch Ganderkeseer Landwirte haben sich am Donnerstag an der Blockade des Güterverkehrszentrums beteiligt. (Heino Stöver)

Ganderkesee. Verkehrsteilnehmer, die am frühen Donnerstagmorgen das Netto-Zentrallager in Ganderkesee oder das Güterverkehrszentrum (GVZ) in Bremen ansteuern wollten, mussten sich vorübergehend in Geduld üben. Denn Hunderte Landwirte haben mit einem großen Trecker-Konvoi die Zufahrten zu verschiedenen Logistikzentren und Zentrallagern im gesamten Nordwesten blockiert. Nach Polizeiangaben haben auf diese Weise rund 350 Landwirte für einige Stunden das GVZ lahmgelegt. Wie der Kreislandvolkverband Oldenburg mitteilte, seien darunter allein 220 Landwirte aus dem Landkreis Oldenburg gewesen, viele davon auch aus der Gemeinde Ganderkesee.

Zuvor hatten einige Trecker die Zufahrt zum Netto-Zentrallager in Grüppenbühren blockiert, ein weiterer Anlaufpunkt war das Aldi-Lager in der Gemeinde Weyhe. „Netto war aber nur der Treffpunkt. Dort haben wir auf alle gewartet. Das Hauptaugenmerk der Aktion galt dem GVZ“, erklärte Heino Stöver, Landwirt aus Bergedorf. Und wenn man schon mal vor Ort sei, könne man ja auch „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“. Viele Demo-Teilnehmer hatten diesmal Anhänger oder Güllefässer an ihre Traktoren gehängt, „denn der Zug sollte möglichst lang werden“, betonte Stöver.

Das von Landwirten initiierte Bündnis „Land schafft Verbindung“, das auch die Demonstration am Donnerstag organisiert hatte, fordert den Stopp der geplanten Verschärfung zur Düngeverordnung, einen Klima- und Umweltschutz in Zusammenarbeit mit den Landwirten und eine hundertprozentige Versorgungssicherheit für Deutschland mit deutschen Lebensmitteln. „Der Protest gilt in erster Linie der Düngeverordnung, die am 2. April im Bundestag beschlossen werden soll. Und die Zeit bis dahin wollen wir nutzen“, meinte Stöver. Ihm geht es unter anderem auch um die sogenannte Binnendifferenzierung: „Wenn sich herausstellt, dass die Landwirte in bestimmten Bereichen für die Nitratbelastung im Boden verantwortlich sind, dann müssen wir uns dem stellen und etwas ändern“, meinte Stöver. Aber pauschal Areale als „rote Gebiete“ zu kennzeichnen, sei nicht korrekt. Überdies befürchtet er, dass das Klimapaket der Bundesregierung die Landwirte noch viel härter treffen werde.

Auch Detlef Kreye, Kandidat für den Vorsitz des Kreislandvolkverbandes Oldenburg, bekräftigt die Forderungen seiner Berufskollegen. „Alle Nahrungsmittel, die hier auf den Markt kommen, müssen nach hiesigen Standards kontrolliert und vermarktet werden – trotz des weltweiten Handels. Es kann nicht sein, dass der Verbraucherschutz gefährdet wird, wenn importierte Lebensmittel jedweder Art mit Medikamenten und Pflanzenschutzmittel produziert oder behandelt wurden, die in Deutschland aus Verbraucher- und Umweltschutzgründen schon seit Jahrzehnten verboten sind“, erklärt er.

„Selbst wenn wir die Düngeverordnung nicht aufhalten können, sollen die Politiker wissen, dass es uns gibt. Und sie sollen mit uns, nicht über uns reden“, hofft Stöver, dass Aktionen wie am Donnerstag Wirkung zeigen werden. Und beim Konvoi zum GVZ hätten die Bauern von den Passanten am Straßenrand erneut eine große Zustimmung erfahren, hat er beobachtet.

Nachdem die Landwirte die Rückfahrt durch Delmenhorst angetreten und sich auf dem Hof von Dieter von Seggern in Elmeloh gesammelt hatten, löste sich der Konvoi am frühen Nachmittag langsam auf. Zwischenzeitliche Überlegungen, noch einmal das Nettolager anzusteuern, wurden verworfen. „Da standen auch schon eine Menge Streifenwagen, um die Zufahrten freizuhalten“, schildert Heino Stöver die Situation.

Die Landwirte gingen am Donnerstag bundesweit auf die Straße. Kundgebungen fanden unter anderem auch in Dessau, Hamburg oder München statt.