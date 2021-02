Bei dem Versuch, einem entgegenkommenden Autofahrer auszuweichen, ist am Donnerstagvormittag ein Treckerfahrer samt Güllefass in Ganderkesee von der Fahrbahn abgekommen. Nach Polizeiangaben war der 58-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 10.30 Uhr auf der Straße Schlutterbrink in Richtung Schlutterdamm unterwegs. Um eine Kollision auf der schmalen Straße zu verhindern, wich der Treckerfahrer nach rechts auf die Berme aus, wo er letztendlich mit seinem Gespann stecken blieb. Erst nach mehreren Versuchen konnte er das Gespann selber zurück auf die Straße lenken. Die Berme und zwei Leitpfosten sowie das Gespann wurden beschädigt, sodass sich der Sachschaden auf insgesamt 12.000 Euro beläuft.

Der beteiligte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen dunkelblauen Kleinwagen. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Gegen den unbekannten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.