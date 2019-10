Vorsicht, Trickbetrüger unterwegs: Am Montag haben sich in Delmenhorst Kriminelle als Wasserwerker ausgegeben, um einen 79 Jahre alten Mann zu bestehlen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 11.20 und 11.45 Uhr an der Hansastraße. Ein Unbekannter klingelte nach Angaben der Polizei an der Haustür des Mannes. Er gab sich als Wasserwerker aus und brachte den 79-Jährigen unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu wollen, dazu, die Tür zu öffnen.

Während der falsche Wasserwerker den Mann in ein Gespräch verwickelte, betrat ein weiterer Täter das Wohnhaus und stahl schließlich eine Geldkassette, die mit Zahlungsmitteln gefüllt war. Der Schaden wird auf etwa 430 Euro geschätzt. Beschrieben wurden die Trickbetrüger als etwa 30 und 50 Jahre alt, beide von kräftiger Statur. Der etwa 30-Jährige hatte kurze, dunkle Haare, war etwa 175 Zentimeter groß und war dunkel bekleidet. Der etwa 50-jährige Täter soll dagegen etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein, hatte ein auffällig faltiges Gesicht und wirkte etwas schlanker als sein jüngerer Komplize. Auch er hatte dunkle Haare.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 0 42 21 / 1 55 90 bei der Polizei zu melden.