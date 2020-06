Insgesamt blickt Büchereileiterin Sigrid Kautzsch auf ein erfolgreiches Jahr 2019. Mit 149 000 Ausleihen gab es so viele Buchungen wie nie zuvor. (Ingo Möllers)

Mit mehr als 149 000 Ausleihen hat die Gemeindebücherei 2019 erneut einen neuen Rekord aufgestellt. Das waren rund 6000 Ausleihen mehr als 2018, wobei die Zahl der Nutzer und der Medienbestand weitgehend gleich geblieben sind. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die Bücherei sogar weniger Neuanmeldungen und weniger Entleiher unter zwölf Jahre. Diese Zahlen gehen aus dem Jahresbericht für 2019 hervor, den Büchereileiterin Sigrid Kautzsch an diesem Donnerstag, 4. Juni, um 18 Uhr den Mitgliedern des Ausschusses für Soziales und Gesellschaft vorstellen wird.

Der Zuwachs entfiel dabei besonders deutlich auf die Nicht-Buch-Medien. deren Ausleihzahlen sich von knapp 61 000 auf 66 273 steigerten. Weitere leichte Zuwächse gab es bei den Sachbüchern, wohingegen die 2667 Nutzer etwas weniger Kinderbücher, Belletristik und Zeitschriften ausgeliehen haben. Der Anteil der Onleihe verzeichnete mit 9773 Buchungen zwar stabile Nutzerzahlen, hat im Vergleich zur Gesamtzahl aber immer noch einen eher geringen Stellenwert. Auch die Tigerbooks-Lizenzen würden nur wenig genutzt. Was Sigrid Kautzsch zu der klaren Aussage veranlasst: „Die Nutzung der digitalen Angebote muss noch stark verbessert werden oder wir werden sie wieder zurückfahren.“ Am Ende ihrer Geduld ist die Büchereileiterin aber noch nicht: So sei für 2021 geplant, das Online-Angebot weiter auszubauen. Auch um eine „Bibliothek der Dinge“ will Kautzsch das Portfolio erweitern: So sollen künftig etwa auch Großspiele in den Bestand aufgenommen werden.

Insgesamt sei zu beobachten, dass sich das Geschäft zunehmend in die Hauptstelle in Ganderkesee verlagern würde. Die Ausleihen in den Außenstellen Bookholzberg und Schierbrok seien dagegen weiter rückläufig. Insbesondere in Bookholzberg habe sich die Tendenz fortgesetzt, dass die Außenstelle vor allem als Rückgabestelle genutzt werde, weshalb das Bücherei-Team dazu übergegangen ist, den Bestand nur noch auf die notwendigen Medien zu reduzieren. Der auf diese Weise gewonnene Platz solle für mehr Aufenthaltsqualität genutzt werden.

Mit einem Rückgang von 16 100 auf 13 600 Ausleihen ist die Entwicklung in der Außenstelle Schierbrok besonders deutlich. Dies liege daran, dass die Grundschule Schierbrok ihr Konzept zur Leseförderung zwischenzeitlich geändert habe. „In diesem Zusammenhang wurde die langjährige Praxis, mit den zweiten bis vierten Klassen regelmäßig die Bücherei zur Ausleihe zu besuchen, ersatzlos gestrichen“, erklärt Sigrid Kautzsch die Entwicklung. Dies mache sich nun in den Nutzerzahlen bemerkbar und werde im kommenden Jahr noch zu einem weiteren Rückgang der Ausleihen führen. Als Reaktion darauf habe man Ende Dezember für die Schüler die Möglichkeit geschaffen, die Bücherei am Freitag schon von 9.30 bis 10 Uhr in der großen Pause zu nutzen.

Darüber hinaus war die Gemeindebücherei auch als Veranstaltungsort ein wichtiger Anlaufpunkt. Insgesamt haben laut Statistik rund 4200 Literatur- und Medienfreunde die 210 angebotenen Veranstaltungen besucht – von Klassenführungen über Bilderbuchkino, Lesenächte, Lesungen bis hin zu Ausstellungen. Auch der neu konzipierte und für alle Altersgruppen geöffnete Sommerleseclub war mit 344 Teilnehmern erneut stark nachgefragt. Ausbaufähig scheint dagegen die „Lange Nacht der unerledigten Hausaufgaben“ mit lediglich zwei Teilnehmern zu sein. Was aber wahrscheinlich daran liegt, das alle anderen Ganderkeseer Schüler ihre Hausaufgaben längst erledigt hatten.

Viel Zeit und Personal hat laut Büchereileiterin Sigrid Kautzsch die Einführung eines weltweit einheitlichen Katalogisierungssystems gebunden. Es soll künftig dazu beitragen, Bibliotheksbestände in Datenbanken zusammenzuführen. Baulich hat sich 2019 vor allem in der Kinder- und Jugendbücherei etwas getan: So wurde für die jüngsten Büchereigäste eine neue Leselandschaft eingerichtet, im Jugendbereich gab es neue Regale sowie eine „Gaming Wall“.