Armin Holtus. (MÖLLERS)

Delmenhorst. Viele Menschen, die aufgrund der aktuellen Corona-Krise ihre Arbeit verloren haben, Kurzarbeitergeld bekommen oder ihr Geschäft schließen mussten, müssen jetzt mit deutlich weniger Geld auskommen als vorher. Die Folge: Sie können teilweise ihre Miete nicht mehr bezahlen. Die Bundestagsabgeordneten haben deswegen einige Änderungen im Mieterschutz beschlossen. Sie wollen mit ihren Maßnahmen diesen Menschen konkret, schnell und unbürokratisch helfen. Einer der existenziellsten Punkte dabei ist: Niemand soll aufgrund der Epidemie sein Zuhause verlieren.

Dass sich wegen der Mieten auch viele Delmenhorster Sorgen machen, zeigt die große Nachfrage in der städtischen Wohngeldstelle. Allein in einer Woche gab es dort rund 100 Anfragen, wie Stadtsprecher Timo Frers berichtet. Insbesondere in Bezug auf die veränderten Einkommensverhältnisse gibt es in Wohngeld-Angelegenheiten derzeit viele Beratungen per Telefon oder auch E-Mail. „Zusätzliche Neuanträge aufgrund der ‚Corona-Folgen‘ bewegen sich aber in einem überschaubaren Rahmen“, erklärt Frers. „Was es jedoch gibt: Eine größere Anzahl an Überprüfungsanträgen laufender Wohngeldzahlungen aufgrund veränderter Einkommensverhältnisse mit dem Ziel, höhere Wohngeldleistungen zu erhalten.“

Die Kriterien für die Wohngeldberechtigung sind bislang gleich geblieben, aber die Anforderungen wurden etwas gelockert, sagt Frers: „Wenn zum Beispiel Unterlagen wie Meldebescheinigungen oder Verdienstbescheinigungen nicht rechtzeitig eingereicht werden können, kann geprüft werden, ob auf diese Unterlagen ausnahmsweise verzichtet werden kann. Zudem werden Fristen etwas ausgeweitet. Die schnelle Bearbeitung von Anträgen hat Priorität.“

Theoretisch seien jetzt tatsächlich mehr Delmenhorster Bürger aufgrund der aktuellen Situation wohngeldberechtigt. „Aber die Anzahl ist variabel, da sie vom Einkommen der Haushaltsgemeinschaft abhängt“, erläutert Frers. Beantragt ein Mieter in Not beim Sozialhilfeträger Leistungen für die Mietzahlungen, werde zunächst geprüft, „ob der Sozialhilfeträger oder das Jobcenter für eine Leistungsgewährung zuständig ist und in welcher Form die Hilfe gewährt werden kann“, ergänzt Frers. „Das Sozialschutzgesetz sieht bereits vor, dass bei beginnenden Leistungen der Sozialhilfe die tatsächlichen Wohnkosten für die ersten sechs Monate als angemessen anerkannt werden.“

Wer wegen der Coronakrise Schwierigkeiten bekommt, die Miete oder Leistungen der Grundversorgung wie Strom oder Gas zu bezahlen, soll durch die Entscheidungen der Bundesregierung einen Aufschub gewährt bekommen. Wo trotz Lohnfortzahlung, Kurzarbeitergeld für Beschäftigte und direkte Unterstützungsleistungen für Gewerbetreibende und Selbständige das Geld nicht reicht, um Miete oder Pacht für den Laden zu bezahlen, haben die Politiker das Recht eingeschränkt, Miet- und Pachtverhältnissen wegen Zahlungsrückständen zu kündigen. Voraussetzung ist, dass die Krise diese Rückstände verursacht hat.

An den Mieterschutzbund für Delmenhorst und umzu hat sich derweil noch kein Mieter wegen der Corona-Krise gewandt, sagt Rechtsanwalt Armin Holtus vom Mieterschutzbund. Er befürchtet aber, dass besonders die Menschen gefährdet sind, in Geldnot zu geraten, „die Einkommenseinbußen zu verzeichnen haben, die sie anderweitig nicht ausgleichen können, zum Beispiel durch Beantragung von Entschädigungen, Kurzarbeitergeld, Wohngeld oder sonstigen öffentlichen Geldern.“ Im Falle eines Falles empfiehlt er: „Zunächst müssen die Mieter das Gespräch mit dem Vermieter suchen, wenn sie die Miete nicht mehr bezahlen können und zumindest um Stundung bitten, falls der Mieter sich auf einen Verzicht für einen gewissen Zeitraum nicht einlässt.“

Andreas Vogler, der geschäftsführende Gesellschafter von Kristensen Invest, das selbst eine Reihe von Immobilien in Delmenhorst besitzt, sieht die Maßnahmen der Regierung skeptisch: „Gerade kleinere oder private Vermieter können hier erhebliche Probleme bekommen, da die laufenden Kosten der Immobilie wie Grundsteuern und Versicherungen weiter fällig werden“, erklärt er. „Hier greift das Gesetz meines Erachtens zu kurz, und das Risiko wird auf die Immobilieneigentümer abgewälzt, da es aus meiner Sicht fraglich ist, ob die Mieter die auflaufenden Rückstände tatsächlich aufholen können.“ Kristensen Invest verfügt selbst nur über einige wenige Wohneinheiten. „Der wesentliche Bestand findet sich in unserer Verbundgesellschaft Best Property Value Wohnen“, betont Vogler.

Trotz aller Skepsis bleibt Andreas Vogler aber zuversichtlich: „Wir als Gruppe um Kristensen Invest sind ausreichend solide aufgestellt, um diese Situation abzufedern. Wir richten wie immer den Blick nach vorn und befassen uns trotz der Krise intensiv mit weiteren Ankäufen. Das Leben geht ja weiter.“ Das Unternehmen werde im Rahmen der jetzt gültigen, gesetzlichen Bestimmungen die Situation annehmen und individuell entscheiden. „Im ersten Schritt werden wir den erforderlichen Nachweis über den Zusammenhang der Nichtzahlung mit der Corona-Krise fordern; allein um unser kaufmännisches Verhalten gegenüber den finanzierenden Banken zu belegen“, sagt der Geschäftsführer. „Dies ist im Übrigen allen Immobilieneigentümern anzuraten.“ Auch bei Kristensen Invest hat sich bislang noch kein Mieter wegen der Coronakrise an die Mitarbeiter gewandt.

Zur Sache

Wohngeld

Beim Wohngeld handelt es sich um einen gesetzlichen Anspruch auf einen Zuschuss, sollten die entsprechenden Voraussetzungen dafür stimmen. Das Wohngeld muss auch nicht zurückgezahlt werden. Dabei wird das Wohngeld nicht nur als Zuschuss für Mietzahlungen gezahlt, sondern auch als Lastenzuschuss bei Belastungen für den selbst genutzten Wohnraum wie etwa für eine Eigentumswohnung. Wer sich nicht sicher ist, ob er eventuell Wohngeldleistungen erhalten würde, kann diesbezüglich bei der Wohngeldstelle der Stadt nachfragen. Die Beratung und Antragstellung ist kostenlos.

Wer für den Monat April noch seinen Anspruch auf Wohngeld geltend machen möchte, sollte möglichst noch diesen Monat einen entsprechenden Antrag bei der Stelle einreichen. Eine formlose Antragstellung per Brief oder E-Mail ist laut Stadtverwaltung zunächst ausreichend: „Notwendige Unterlagen können nachgereicht werden.“