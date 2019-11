Vor dem Amtsgericht wurde eine körperliche Auseinandersetzung nach einem Verkehrsunfall verhandelt. (Ingo Möllers)

Wildeshausen. Was mit einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Ahlhorn begann, endete in dieser Woche vor der Strafrichterin am Amtsgericht Wildeshausen. Angeklagt waren ein 51-Jähriger aus Ahlhorn und sein 40-jähriger Bruder, der in Wildeshausen lebt. Beide waren wegen einer gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten angeklagt.

Was war geschehen? Am 17. September, also vor mehr als zwei Monaten, kam es kurz nach 21 Uhr zu einem Zusammenstoß im Kreisverkehr in der Gemeinde Ahlhorn. Dabei hatte der Fahrer des Wagens, in dem die beiden Söhne des älteren Angeklagte saßen, ein anderes Fahrzeug, das bereits im Kreisverkehr stand, übersehen. In diesem Wagen saßen vier Personen, von denen eine leicht verletzt wurde. Soweit die nüchternen Fakten, die sich aus dem Polizeibericht ergaben.

Über das weitere Geschehen, das sich dann auf und um den Kreisverkehr entwickelte, gab es vor Gericht aber ausgesprochen widersprüchliche Aussagen. Der 51-Jährige beispielsweise erzählte, dass er von seinem jüngeren Sohn angerufen wurde. Dieser schilderte am Telefon, dass er und sein Bruder einen Unfall gehabt hätten und jetzt von den anderen Unfallbeteiligten angegriffen und beleidigt würden. Sofort fuhren die beiden Angeklagten daraufhin von Wildeshausen nach Ahlhorn. Dort hatten sich bereits zahlreiche Schaulustige an der Unfallstelle versammelt, darunter auch mehrere Familienmitglieder der Angeklagten.

„Wir wunderten uns, dass schon so viele Menschen vor Ort waren. Die Stimmung war schon sehr aufgeheizt“, sagte wiederum die Polizeibeamtin aus, die mit einem Kollegen als erste an der Unfallstelle eintraf. Den Beamten war es zunächst nicht möglich, überhaupt zuzuordnen, wer an dem Unfall beteiligt war. Sie habe die Anwesenden mehrfach aufgefordert, Abstand zu halten. Weil dies keinen Erfolg brachte, forderte sie recht zügig Verstärkung an. Am Ende waren vier Streifenwagen vor Ort im Einsatz. Zwischenzeitlich wurde die Polizistin auch gezielt geschubst und ging zu Boden, ohne sich allerdings zu verletzen.

Währenddessen hatten die beiden Angeklagten den Beifahrer des anderen am Unfall beteiligten Fahrzeugs für sich als Übeltäter ausgemacht und gingen diesen an. Der Mann sollte den Sohn des älteren Angeklagten geschlagen und dessen T-Shirt zerrissen haben. Sowohl der Staatsanwalt als auch die Richterin zweifelten jedoch an dieser Aussage, die auch von mehreren Familienangehörigen der Angeklagten wiederholt wurde. Zum einem weil es eine Aussage gab, dass der Sohn sich das T-Shirt selbst zerrissen habe. Zum anderen sagte dieser Sohn vor Gericht aus, dass er Kampfsport trainiere. Das wiederum stand im Gegensatz zur Aussage des Vaters, sein Sohn habe ihn angerufen, weil er Angst gehabt habe.

Deutlich klarer erinnerte sich dagegen der zweite Polizeibeamte. Er erkannte in den beiden Angeklagten die Männer wieder, die kurz nach seinem Eintreffen aufgebracht auf ihn zugekommen seien. Auch hatte er gesehen, wie der ältere Angeklagte dem anderen Unfallbeteiligten zwei Schläge verpasste. Die eindeutigen Aussagen der Polizeibeamten und die Widersprüche bei anderen Aussagen bestätigten den Staatsanwalt in seiner Anklage. „Die Zeugen der Angeklagten waren insgesamt sehr, sehr unglaubwürdig. Ich halte vieles für konstruiert.“ Er forderte entsprechend für beide Angeklagte eine Freiheitsstrafe von jeweils einem Jahr zur Bewährung. Zudem ein zweimonatiges Fahrverbot. Die beiden Strafverteidiger plädierten dagegen jeweils auf Freispruch.

Die Richterin blieb bei ihrem Urteil unter dem Antrag des Staatsanwalts. Sie verurteilte den 51-jährigen Angeklagten zu acht Monaten, dessen Bruder zu sechs Monaten Freiheitsstrafe. Beide Strafen werden für die Dauer von drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt. Der 51-Jährige muss zudem 200 Euro Schmerzensgeld an den Geschädigten zahlen, sein Bruder 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten.